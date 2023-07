Bývalý policista přitom nikdy neplánoval, že propadne vášni sběratele. „Původně jsme si zařizovali kuchyň a chtěli jsme váhy jenom na ozdobu. Přišlo mi jich sedm najednou. Tak jsem je začal sbírat,“ popisuje Miroslav Moravec kde jeho muzeum vzalo počátek. První váhy v jeho sbírce byly kuchyňské. Těžké, zdobené, s mosaznými miskami a sadou závaží v dřevěném pouzdře.

Dnes má vah tolik, že některé se do muzea ani nevejdou. Čekají pečlivě zabalené, jestli se pro ně někdy najde místo. Sběratel pečlivě zapisuje do katalogu, o jaký typ se jedná a jak je získal. Váhy opravuje, seřizuje, pečlivě z nich sám utírá prach. „Po manželce bych to nechtěl. Opravování vah je piplačka a mně ruční práce kdysi hodně pomáhala odpočinout si od policejní rutiny,“ dodává s úsměvem.

Jako každý sběratel se i bývalý policista a dnes už důchodce vzdělává ve svém oboru. Studuje literaturu o vahách a historii vážení. Ví o tom skoro všechno. „Balanční litinové váhy se začaly objevovat na konci 19. století. A to v době, kdy se v kuchařkách začaly dávky potravin uvádět už podle hmotnosti. Do té doby hospodyňky měřily na špetky,“ říká a ukazuje na několik zajímavých kousků. Váhy se podle sběratele lišily nejen historicky, ale také podle země původu. Váhy, které se používaly například v západní Evropě a Anglii, vypadají jako hodiny a mají jen jednu misku. Měří na kila a libry.

V muzeu stojí i váhy z textilní továrny, váhy laboratorní. Jsou tu váhy které stávaly kdysi v obchodech a měly plechové násypky, takže prodavač sypal zákazníkům brambory přímo do tašky.

Exotická závaží z Asie

Místo v originálním muzeu mají i exotická závaží z východní Asie. Sbírka Miroslava Moravce je co do počtu kusů v Česku ojedinělá. V době, kdy nebyl internet, získával sběratel váhy od známých, dopisoval si se starožitníky. Podařilo se mu tak získat jedinečné kousky i tři sta let staré. Jak dodává s úsměvem, zajímavé váhy z Polska vozil kdysi přes hranice jako kovový šrot.

Muzeum o pěti místnostech je už konečná, další rozšíření sbírek Moravec, coby otec a dědeček početné řady vnuků neplánuje. „Muzeum není nafukovací. Pokud bych si pořizoval další váhy, musely by to být velmi originální kousky,“ vysvětluje sběratel s tím, že co bude s jeho poklady za pár let, ho netrápí. „Teď je to pro mě životní koníček. Žádné z dětí k němu ale nemá vztah. Třeba pak budou moci mou sbírku prodat, má cenu, ale z toho mě už hlava bolet nebude. Teď si jako důchodce přeji hlavně zdraví,“ dodává. Muzeum vah je návštěvám otevřené dle předchozí dohody.