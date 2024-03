Navázat partnerství s dalším městem v zahraničí hodlá Humpolec na Pelhřimovsku. V hledáčku má chorvatský Karlovac.

Město Humpolec na Pelhřimovsku. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Pro upřesnění, úplně nehledáme nové partnerské město. Snažíme se navázat partnerství s městem Karlovac, se kterým nás částečně spojuje společná historie. Pomyslným spojovacím článkem je židovská rodina Reinerova. Potomci rodiny, rodáci z Humpolce, odešli v polovině 19. století právě do Karlovace, aby se zde zasloužili nejen o židovskou komunitu, ale i o rozvoj města jako takového,“ vysvětlil Deníku mluvčí městského úřadu Jiří Aujezdský.

Vili Reiner má v Karlovaci svoji bustu, už od listopadu 2022. byla Slavnosti se tehdy zúčastnil i český velvyslanec v Chorvatsku Milan Hovorka. Jeho příběh rodiny Reinerovy zaujal natolik, že přislíbil podporu partnerské spolupráce Karlovace a Humpolce a následně kontaktoval vedení Humpolce.

Kde leží Karlovac Karlovac (původně německy Karlstadt) je město v Chorvatsku, správní středisko stejnojmenné župy. Nachází se 56 kilometrů jihozápadně od hlavního města Záhřebu a 130 kilometrů východně od Rijeky, v blízkosti hranic se Slovinskem. Protéká jím řeka Kupa, nedaleko také teče řeka Korana, do které se ještě vlévá řeka Mrežnica.

Starosta Karlovace Damir Mandić pak loni v prosinci dopisem pozval vedení Humpolce právě do Karlovace. „Veškeré souvislosti nás zaujaly natolik, že máme opravdu velký zájem poznat Karlovac a navázat partnerství, které by mohlo přinést cenné kontakty a zkušenosti například v kultuře, vzdělávání, sportu a podobně,“ uvedl starosta Humpolce Petr Machek. Návštěva zástupců města Humpolec v Karlovaci by se mohla uskutečnit asi za měsíc, kdy v chorvatském městě odhalí takzvané kameny zmizelých k uctění památky židovských obětí holocaustu, Jeden z nich bude určen právě rodině Reinerů. Humpolec má nyní jedno zahraniční partnerské město, a to od roku 2008 slovenské Námestovo.