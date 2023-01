Hrad bude otevřený od začátku dubna do konce srpna, až potom se dají do práce dělníci. „V roce 2023 to bude padesátá návštěvnická sezona, která se odehrává po významné a rozsáhlé rekonstrukci hradu v 60. a 70. letech 20. století,“ připomněl Schrek.

Poslední prohlídka: opravy zavřou na čtyři roky hrad Kámen na Pelhřimovsku

Předpokládané náklady rekonstrukce jsou sto deset milionů, kraj se bude podílet částkou zhruba dvaačtyřicet milionů. „Projekt je rozdělen na tři části – stavební úpravy, realizace nových expozic a restaurátorské práce,“ sdělil hejtman s tím, že je v plánu obnova vnějšího pláště a celková rekonstrukce elektroinstalací.

Návštěvníci se mohou těšit na dvě prohlídkové trasy, jedna bude zaměřená na jednostopá vozidla a jejich vývoj, nově zasáhne i do interiérů. Druhá bude historická. „Využijeme exponáty, které jsou v našich sbírkách. Budou se vztahovat k majitelům, kteří hrad v minulosti vlastnili,“ předeslala již dříve kastelánka hradu Zlata Vobenušková. Obě trasy budou navíc doplněné hernami pro děti.

Největší investice kraje? Obchvat Jihlavy, kamenný hospic i oprava hradu Kámen

Na své si za pár let přijdou i návštěvníci, kteří na hradě ocení historická řešení. „Cílem rekonstrukce je návrat některých historických konstrukcí zpět k původní funkci, budou obnovena například rozetová okna s vitráží a pak by mělo dojít k navrácení původního typu kazetových parket do interiérových expozic,“ uzavřel Schrek.