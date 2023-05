Houbařům začala jarní sezona. Češi, coby národ houbařů, si jen málokdy nechají první nabídku ujít. Na Vysočině už rostou májovky i další méně známé houby.

Na Vysočině už rostou májovky. | Foto: Oldřich Pojezný

„Moje sousedka, paní Burešová, přinesla dvě vrchovaté krabice májovek. Našla je u Hodíškova, prý tam bylo doslova bílo,“ oznámil mykolog z Nového Města na Moravě Oldřich Pojezný. „Jde o velmi atraktivní houbu, protože patří mezi ty první jarní,“ dodal.

Májovky jsou mezi houbaři velmi oblíbené. A jejich hojný výskyt potěší. „Je to taky zdravotní houba. Zejména pro ty, kteří mají cukrovku. Májovky mají výraznou houbovou vůni a trochu moučnou chuť. Rostou na loukách a v zahradách. Hodí se jak na smaženici, tak i do polívek nebo do omáček,“ pokračoval mykolog.

Kromě májovek začínají růst také závojenky podtrnky. „Lidé si je občas pletou právě s májovkami. Závojenky podtrnky se vyskytují pod stromy, které kvetou červenými květy. Měly by růst i smrže, ale o těch jsem zatím tady u nás neslyšel,“ podotkl Oldřich Pojezný.