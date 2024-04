Hotel Kotyza v roce 2007 navštívil také bývalý prezident Václav Klaus . Tehdy si zde při své cestě na Vysočinu dopřál například bramboračku a pěnu z říčních raků s hlávkovým salátem a citronovou omáčkou. Nyní nabídka na prodej způsobila podle prodejce Michala Skuhry z realitní kanceláře poprask. „Že je nějaký hotel k mání, není úplně neobvyklé. Přesto je to v tomhle případě na Vysočině výjimečné. Nabízíme ho chvíli a už se ozvali vážní zájemci, tak zvědavci,“ uvedl prodejce a Deníku prozradil důvod, proč stavba změní majitele.

Podle Skuhry za to nemůže finanční situace. „Hotel Kotyza je na v tomhle ohledu dobře. Stejně tak je v pořádku i po technické stránce. Hlavní důvod prodeje je jiný. Majitel už podle sebe svou misi splnil. Chce proto štafetový kolík předat dál novým zájemcům, ať v jeho díle pokračují,“ nastínil s tím, že se pomalu rozjíždí i ekonomika.

Hotel Kotyza Rok výstavby: 1960 Rok kolaudace: 2020 Plocha pozemku: 5343 m2 Užitná plocha 3480 m2 Počet podlaží: 3

Prodejce také Deníku řekl, že se mu zatím ozvali čtyři vážní zájemci. „Ti v současnosti studují podklady a analýzy. S podobnými objekty mají zkušenosti v Česku či v zahraničí. Prodej hotelu trvá klidně i více než rok. Kotyza by měl však fungovat dál, jak to lidé znají. Neměl by se z něj například stát důchodový dům nebo něco podobného,“ ujistil Skuhra. A dodal, že se ozývají i zvědavci. „Ta nabídka způsobila poprask. Ozývají se i lidé, kteří chtějí vědět víc,“ přiblížil.