S modernizací budovy je spokojená Dana Mezerová. Jedno její dítě školku stále navštěvuje, druhé ji už vychodilo. „Školka se téměř nezměnila od doby, co jsem ji navštěvovala já. A to už bude víc než dvacet let. Hlavně v zimě je znát zastaralé vytápění. To je tragické. Když děti přijdou promoklé z venku, tak jim je uvnitř zima. Topení je zastaralé,“ prozradila místní žena.

Výhrady však má k době, kdy se na mateřské škole začne pracovat. Oprava by mohla začít už v prosinci. „Mohlo to být naplánované lépe. Moc si to v zimě neumím představit. Děti jsou víc oblečené a musí čas trávit spíš vevnitř. Na jedné straně školky se bude tedy bourat a na té druhé budou děti. Nevím, jaký to bude mít dopad na děti. Přes léto a prázdniny by to asi bylo lepší. Nikoho by to tak neomezovalo,“ uvedla Mezerová.

Rekonstrukce školky má dva hlavní důvody. Prvním je zkvalitnění vytápění. Poté chce město ušetřit za energie. „Pořád topíme akumulačními kamny. To se změní. Zároveň zateplíme obvodový plášť a strop. Školka byla doteď opomíjena. Dneska už je v hodně špatném stavu. Loni jsme opravili aspoň střechu, do které zatékalo,“ popsal starosta Milan Kunst Horní Cerekve. Pro město to bude letos jedna z nejvýraznějších investic.

Původně měli dělníci na škole začít pracovat už v září. Plán se však změnil. „Chceme výkonnější čerpadla. Nahradí zdroj vytápění. Jen trvá déle na trhu něco sehnat. Ale vyplatí se to. Moje děti školku taky navštěvovaly. Vím, že jim bylo v zimě chladno od podlahy. To se teď po změní k lepšímu,“ ujistil starosta.

Místo školky budou děti navštěvovat při opravách po nějakou dobu nedalekou základní školu. „Změna prostředí na ně určitě bude mít nějaký vliv. Nemělo by to být ale zásadní. Ve škole budou mít vyhrazenou část pro sebe. A hlavně úpravy vítáme. Konečně bude školka odpovídat moderním standardům. Topení mělo být nové už před třiceti lety,“ prozradila ředitelka mateřské školy Nováková.

Ve stopách úprav školky půjde ještě kulturní dám a základní škola. „Chtěli bychom v kulturním domě změnit vytápění. Zařízení je velké a vytápí ho plynový kotel. Je finančně náročné prostor vytápět. Navíc jsou tam i původní okna. Je potřeba větší zateplení. Nějakou alternativu vytápění bychom chtěli i pro základní školu,“ doplnil starosta Kunst.