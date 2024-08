Místní, kteří vědí, jak jsou rozpálené ulice nepříjemné, přestože jimi čas od času projede kropicí vůz, se před teplem schovávají do přírody . Příjemný stín a větší chládek nacházejí místní v městských sadech, které jsou nedaleko pelhřimovského náměstí. „Chodíme tady pravidelně a je to moc příjemné místo. Je tady všechno, člověk si může napustit vodu, děti tu mají hřiště, zároveň stromy příjemně stíní,“ usmívá se spokojeně Jarmila Vacková, která se v sadech sešla se svou kamarádkou.

Několik dětí dovádí na hřišti, rodiny se prochází pod mohutnými stromy a sluníčko tolik neproniká skrz košaté koruny. Nedaleko stezky šumí potok, ve kterém se čvachtají divoké kačeny a sem tam se objeví nějaká rybka. Vzduch je vlhký a příjemný. Člověk má pocit, že v obklopení zeleně je minimálně o pět stupňů méně.

Ti, kteří se potřebovali zchladit ve vodě, vyrazili k rybníku Stráž. Veliká vodní plocha s písečnou i travnatou pláží je plná lidí, kteří si užívají letní dny. Po zčeřené hladině rybníku brouzdají dvě skupiny dětí na paddleboardech a ze stejných míst se ozývá jásot. Někteří si deky a ručníky rozprostřeli pod stromy, jiní vystavují své tváře sluníčku a chytají bronz.

Skupinka místních vyrazila k vodě už v deset hodin ráno. S sebou si přinesli pivo ve skleněných lahvích i pěkně zabalenou svačinu. „Asi před třemi týdny jsem objevil, že je tady úplně ideální koupání. Když vidím, jak ta voda je čistá, tak jsem spokojený,“ vypráví Miloň Krejča. „Protože jsem starý vodák, tak mám vodu rád. Jezdil jsem do své loděnice, kterou mám v Kamenici nad Lipou na rybníku Kalich. Je tam ale špatná voda, nedá se tam koupat, tak teď chodím sem,“ vysvětluje Krejča.

S úsměvem se k němu přidává i jeho kamarád. „Chodím tady už přes dvacet let a letos ta voda je nejlepší, co jsem kdy zažil. Kdysi tu býval občas žabinec, ale ani to nám nevadilo,“ vzpomíná Václav Paclík. „My to teplo tady zvládáme dobře, zalíváme to pivem, jsme u vody,“ pokyvuje hlavou Paclík.

Oba muže těší, že se okolí Stráže opravuje a že vznikla okolní stezka i mola. „Někteří na to nadávali, když tady to molo postavili, ale dneska koukám i na děti, jak jsou spokojené. Přijedou tu dětské tábory, tak se všichni hrnou na mola a užívají si to,“ přiblížil celou situaci Paclík.

Ti, kteří se nevydali k vodě ani na zmrzlinu, zamířili do přírody. Jedním z cílů těchto procházek může být Křemešník. Pod rozhlednou stojí poutní kostel, restaurace i lanové centrum, které zabaví děti. „Chtěly jsme vnoučkovi kamarádky poskytnout nějaký adrenalin, pak se podíváme i do kostela a ke studánce,“ přiblížila Jana Konířová svůj program. „Je tady příjemně, jak jsou tu stromy, nicméně teplo mám moc ráda,“ dodala.

Vysoké stromy a lesy v okolí Křemešníku přináší příjemný chlad. Často se ani nezdá, že je takové teplo, když se člověk toulá hlubokými lesy. Křemešnická voda, která teče ze studánky, příjemně zchladí vyschlá ústa. Nejen místní, ale i cyklisté ke studánce občas zamíří. Někteří pak pokračují i do restaurace na samém vrcholu kopce, kde si pochutnávají na dobře vychlazeném pivě. I proto se Křemešník stává v horkých letních dnech útočištěm mnoha lidí z okolí.