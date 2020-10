Radikální řešení bylo nutné, holubů je totiž letos v krajském městě více než kdy dříve. „Holubi se v centru Jihlavy za poslední roky přemnožili, ale letošní léto tomu nasadilo korunu,“ řekl Deníku Stanislav Jelínek, který bydlí rovněž v centru. „Páry hnízdící ve vnitroblocích kolem náměstí i dvakrát vyváděly mladé. Na vlastní oči jsem pozoroval na protějším domě, jak holubi hned dvakrát seděli na vejcích,“ dodal.

Ptáci se slétají na střechách okolo náměstí, i na radnici nebo na památkách. „V kostelích s tím potíže míváme, hlavně ve věžích a půdách. Dále bývá potřísněná fasáda a sochy," potvrdil již dříve jihlavský farář Marian Jiří Husek. Od holubů je špinavý zejména kostel svatého Ignáce. Kolem kostela svatého Jakuba se pohybují poštolky a proto tam holubi nejsou.

Zároveň si opeřenci zvykli vysedávat na oknech a lidé bydlící u náměstí z toho dle Jelínka šílí. Nese to s sebou totiž řadu negativ, Kalaš hovořil o ptačím trusu na všech oknech v domě. „Padá to z horních oken dolů, nás dům je trochu zkosený a parapety ve třech poschodích jsou podělané,“ vypozoroval.

Radnice: Odchyt nemá smysl

I když magistrát nemá povinnost situaci řešit, vyvíjí vlastní iniciativu. „ V minulých letech jsme prováděli odchyty holubů na náměstí i vybírání snůšek z hnízd, zhruba poslední dva roky už to neděláme,“ řekl mluvčí radnice Radovan Daněk. „Neosvědčilo se to, holubi se totiž i přes to opět velmi rychle namnožili,“ dodal.

Počet stížností podle něj zůstává konstantní, za celý rok jich je pouze pár. „Jakýkoliv odchyt nebo likvidace holubů odstraňuje pouze následek. Nejdůležitější ale je odstranit příčinu,“ zdůraznil Daněk s tím, že je zásadní znepřístupnit místa kde mohou opeřenci hnízdit a odstranit možnou potravu.

Město má své budovy proti holubům ošetřené, navíc téměř denně čistí chodníky v centru od holubího trusu. Ve věži kostela svatého Ignáce pak je budka pro sokoly, kteří by holuby přirozeně plašili, podobně jako dravci na letištích. „Víc proti obtěžujícím holubům bohužel dělat nemůžeme,“ pokrčil rameny Daněk. Jelikož jsou holubi součástí potravního řetězce, nelze je trávit, odstřel pak může být nebezpečný.

Holubi přitom v létě trápili i trhovce na jihlavském náměstí. Létali přímo do stánku a nejvíce je lákal hrášek, pak květák a když byly v nabídce, tak i oříšky. „Nic nepomáhá, oni jsou tak zvyklí na lidi, že je můžeme jen odhánět,“ konstatovala trhovkyně Pavla Mašterová.

Noční odstřel

Holubi obtěžují veřejnosti i v jiných městech Vysočiny. „Boj s holuby ve vztahu ke znečištění a znehodnocování budov stojí ročně nemálo peněz a je nekončící,“ povzdychla si vedoucí odboru životního prostředí na brodské radnici Marta Gerthnerová.

Radnice v Pelhřimově před lety redukovala počty přemnožených holubů odstřelem, který provedla v noci odborná firmy. V Novém Městě na Moravě se osvědčila atrapa dravého ptáka. V Havlíčkově Brodě pak najímají externí firmu, která vlastní klece a zabezpečuje odchyt i vše okolo.