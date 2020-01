Ty platí za otloukánka soutěže, zatím nezískaly ani bod, ale v Humpolci druhé housle nehrály. Zčásti to byl výsledek bojovnosti, ale také špatného výkonu domácích.

„Podcenili jsme soupeře a přizpůsobili se jeho hře. Když jsme zabrali, tak nám to tam nepadalo. Dávali jsme to gólmanovi do lapačky. Jsem znechucený z toho, co předváděli naši útočníci,“ nebral si servítky v hodnocení pro server jchokej.cz domácí kouč Jiří Zour. Útočníky tak museli zastoupit obránci. Hurda dokonce nastřílel hattrick, čtvrtou trefu obstaral Dolejš. Hosté korigovali až v závěru, čestný úspěch zařídil nejzkušenější hráč jejich sestavy Brábník.

HUMPOLEC – BOŽETICE 4:1

Branky a nahrávky: 7. Hurda, 40. Dolejš (Hendrych, Hynek), 53. Hurda (Hendrych), 55. Hurda (Bambula) – 58. Brábník (L. Nevolný, P. Hošek). Rozhodčí: J. Macháček – Kubíček, T. Kučera. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 180. Třetiny: 1:0, 1:0, 2:1. Humpolec: Jan Zour – Dolejš, Zadina, Rubner, Hurda, Motl, Šerák – Kulík, Hynek, Hendrych, M. Jelínek, Daňhel, T. Dvořák, Bambula, Brychta, Hubata, Prokop. Božetice: Nový – P. Hošek, Homola, Záhorovský, T. Hošek, Mareš – L. Nevolný, Buriánek, Brábník, A. Nevolný, Bartůněk, Pechar, F. Stejskal, J. Dvořák.