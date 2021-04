Hojovice, kde žije aktuálně kolem sedmdesáti obyvatel, patří mezi šest obcí na Pelhřimovsku s nejvyšším věkovým průměrem. „To už je asi šest let, kdy dobrovolný svazek obcí Nová Lípa, kam patří i Hojovice, zjišťoval věkový průměr obcí, které do svazku patří. Z toho ale vyšlo, že Hojovice mají nejstarší obyvatelstvo,“ potvrdila starostka obce Ludmila Pavlíková.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. V obci působí třiadevadesát let sbor dobrovolných hasičů.

Největší pamětihodností je v obci římskokatolický Kostel svatého Václava, který byl vztyčen roku 1713. Památka na návrší nad obcí je obklopena hřbitovem.

Hojovice, které leží na hranici Kraje Vysočina, obývají mimo jiné i daňci a mufloni. „Konečně jsem se se svými produkty začal dostávat do restaurací. To teď ale není možné. V republice není trh, takže se snažím vyvážet i do zahraničí, ale to je teď kvůli pandemii taky hodně omezený. Export masného skotu se prakticky zastavil,“ popsal majitel Bio farmy Hojovice Josef Vaníček, jak ho ovlivnila pandemie koronaviru.