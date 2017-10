Hodnocení voleb: Zklamání i naděje politiků

Vysočina - Politici a odborníci z Kraje Vysočina komentují výsledky voleb

Josef Klement (KDU-ČSL)

„Vítězem voleb se jasně stalo hutí ANO. Uspělo devět politických stran. Na tom jde velmi dobře vidět, že lidé jsou nespokojení a hledají alternativní politické strany, jako jsou SPD a Piráti. Před čtyřmi roky jsme ve volbách celostátně dosáhli šesti procent. Teď je to něco málo pod šest procent. Našim cílem letošních voleb bylo získat čtrnáct mandátů. To se nepodařilo, máme jich jen deset,“ řekl zklamaně Josef Klement KDU-ČSL.

Martin Lank (Realisté)

„Čekali jsme, že výsledek voleb bude o něco lepší, i když jsme realisté a podle posledních průzkumů a podle nálady to vypadalo, že asi na vítězství to nebude. Výsledek voleb je pro nás zklamáním. Politika je ale běh na dlouhou trať. Realisté nejsou projekt na jedno použití. Bereme to jako start. Během pár měsíců se nám podařilo udělat regionální organizace, které jsou základem pro budování. Věřím, že o nás ještě bude slyšet,“ řekl Martin Lank Realisté.

Petr Krčál (ČSSD)

Šéf sociálních demokratů na Vysočině Petr Krčál okomentoval celostátní výsledky voleb, ve kterých ČSSD skončila na šestém místě, jako výrazný neúspěch. „Nicméně se z toho dá vyvodit to, že je potřeba začít konsolidovat jednotlivé kraje a najít člověk do čela, který sociální demokracii vdechne trochu jinou tvář,“ řekl Petr Krčál.

Prozradil také, že výsledky voleb momentálně nebere jako výrazný neúspěch, možná spíš jako začátek nové cesty. „Já osobně, vzhledem k tomu, že jsem si prožil výrazné úspěchy, ale také prohry, když jsem byl výrazně nemocný a zažil jsem si to dno, tak vím, že se z toho dá také velmi rychle dostat. Je potřeba se tomu ale věnovat,“ doplnil Krčál.

V sobotu 28. října uspořádají sociální demokraté konferenci. „Budeme chtít najít čtyři body, z toho tři velmi zásadní, a to najít člověka dopředu, začít pracovat na konsolidaci strany a na programu a začít připravovat komunální volby,“ vyjmenoval Krčál.

Úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prý Andreji Babišovi přeje. „Budu ale bedlivě sledovat i v Kraji Vysočina, jak naplní ty zásadních body, o kterých psal ve své knize O čem sním, když náhodou spím,“ řekl Petr Krčál.

O dalším vývoji bude šéf sociálních demokratů na Vysočině mluvit na již zmíněné krajské konferenci. „Ještě než bude volba krajského předsedy, tak budu chtít jasně říci, jak by měla tato krajská organizace pokračovat. Osobně si myslím, že pokračováním není žádné angažmá ve vládě Andreje Babiše,“ informoval Krčál.

Miroslava Němcová (ODS)

Havlíčkův Brod – „Potěšilo mě, že se opět obnovila celostátní důvěra v Občanskou demokratickou stranu. Je to pro nás závazek a úkol do budoucna, aby ODS tu podanou ruku a šance, které jí občané dali, nepromarnila,“ konstatovala k výsledkům letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslankyně za ODS Miroslava Němcová, které v těchto volbách opět obhájila svůj poslanecký mandát. Jak zdůraznila, vnímá svoje opětovné zvolení s radostí a vděčností.

Poslankyně Miroslava Němcová prošla již šesti volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, funkci poslankyně vykonává už 20 let. Jak dodala, důvěry lidí v její osobu ji upřímně dojala. Co jí ale kazí radost z volebního výsledku ODS, jsou celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v rámci celé České republiky, kde zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše. „Vzhledem k tomu, že jsou v této politické straně hned dva lidé trestně stíhaní, v tom nevidím do budoucnosti nic dobrého,“ konstatovala Němcová.

Pomyslné vrásky na čele jí dělá rovněž volební úspěch politické strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. „Vzhledem k tomu, že SPD neoplývá osobnostmi, je otázka, zda dokáže naplnit svůj mandát,“ vysvětila Miroslava Němcová důvod svých obav. Jak dodala, obává se rovněž, že se v budoucnu díky tomu Česká republika začne vymezovat vůči Evropské Unii a přiklánět se stále víc směrem k východu, což je podle Němcové hodně nebezpečné. „Myslím, že příští roky vůbec nebudou snadné a obávám se, zda příští rok, kdy oslavíme již sto let od vniku samostatné Československé republiky, dokážeme naplnit principy, s nimiž přišel Tomáš Garrigue Masaryk,“ podotkla Němcová.

sociolog Daniel Hanzl

„Předpokládaný výsledek voleb se potvrdil. Jasným vítězem voleb se stalo hnutí ANO. S jejich výhrou však vidím problém při sestavování koalice. První pokus na sestavení bude mít Andrej Babiš, což bude hodně zajímavé. Myslím, že šance bude chtít využít Tomio Okamura. Pokud se to Andreji Babišovi nepovede, tak šanci na sestavení koalice dostane Petr Fiala z ODS, které ve volbách získalo druhé místo.

Úspěšná je také strana SPD Tomia Okamury. Ta zvolila prázdná hesla a xenofobně agresivní kampaň. Nevíme, jak se staví například k otázce daní, zdravotnictví a podobně. Před volbami nám toho moc neřekli. S hnutím ANO se ale stali vítězi.

Díky letošním volbám se poprvé dostanou do poslanecké sněmovny Piráti. Dle mého názoru měli nejlepší volební slogan a zajímavá hesla, jako například: Pusťte nás na ně. My se za vás popereme. I oni jsou vítěznou stranou.

Nenaplnilo se pouze druhé místo, kde se počítalo s ČSSD. Tato strana se v letošních volbách propadla až na úplné dno. Je to jejich jasná prohra. Jejich voliči totiž odešli k ANO a dalším stranám.

Také klesá zájem voličů o KSČM, protože voličská základna této strany pomalu vymírá. Za posledních osm let mají už o deset procent méně voličů.

Standardního výsledku dosáhla v Kraji Vysočina ODS. I nadále dochází k jejímu postupnému posílení. A to hlavně díky senátorovi Miloši Vystrčilovi a Miroslavě Němcové.

Rovněž KDU-ČSL si dokázalo udržet svou pozici a dostalo podobný počet hlasů jako v posledních volbách. Voliči této strany jsou konzervativní a kladou důraz na otázku rodiny,“ zamyslel se nad výsledky voleb sociolog Daniel Hanzl.