Hlídejte si pejsky i kočičky. Hrozí jim otrava. V Pelhřimově bude deratizace

Potkanů a dalších hlodavců se zbaví v Pelhřimově. Od pátého do třináctého dubna provedou jejich deratizaci. Pelhřimovští by si v tu dobu měli dávat zvýšený pozor na své psy, kočky i další mazlíčky, aby nepřišly k úhoně. Zároveň se mohou do odstranění škůdců sami zapojit.

Potkan. Ilustrační snímek | Foto: Pixabay

„Je dobré, když hubení provedou zároveň s námi. Pokud někdo doma eviduje zvýšený výskyt hlodavců, tak mu pomůžeme. Děláme to preventivně, aby k přemnožení nedošlo,“ vysvětlil Tomáš Štefánek, který má deratizaci na starost. Dopravcům na Vysočině zpoplatní další silnice. Mělo to být dávno, říkají někteří Město do ní ročně investuje přibližně sto tisíc korun. Do částky je zahrnutá suma za jarní i podzimní hubení hlodavců. „Dělá nám to firma ze zlínského kraje. Její zaměstnanci pak projdou ulice, kanalizace i zatravněná místa. Nachystají tam návnady,“ popsal Štefánek, jak deratizace probíhá.