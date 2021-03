S jakými problémy se v Rynárci potýkáte?

Nemáme vlastní čističku odpadních vod, ale splašková voda nám teče do čističky v Pelhřimově. Problém je v tom, že máme jednotnou kanalizaci. Takže do pelhřimovské čističky nám kromě splaškové vody tečou i různé vody další. A to nás pak stojí velké peníze.

Také řešíme pitnou vodu. Soukromí vlastníci tu chystají lokalitu pro třiačtyřicet rodinných domů. Jenže to s sebou nese i další věci, jako je nutnost zásobování této lokality vodou. Zhruba před devíti lety, kdy to začali chystat, bylo vody dost. Pak ale přišlo zhruba pět po sobě jdoucích suchých let a vody bylo tak tak pro stávající obyvatele. Tím se budování parcel zastavilo.

Co bude dál?

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPracujeme na tom. Co se týče kanalizace, provádíme její monitoring, kde pomocí kamery hledáme zdroje balastních vod, které kanalizaci a především náš rozpočet zatěžují. Co se týče pitné vody, snažíme se posílit prameniště. Chceme postavit nový vodojem, abychom měli dostatečnou zásobárnu vody. Loni jsme vybudovali dvě nové studny. Taky chceme požádat o dotaci na nový hydrogeologický vrt, pokud bychom našli dostatečný zdroj vody. Další krok, který plánujeme, je napojení se na Pelhřimov. Šlo by spíš o strategické propojení. Nechceme, aby voda ze Želivky byla naším hlavním zdrojem, ale takovým záložním, v případě nutnosti.

Do čeho budete letos investovat?

Rádi bychom postavili chodník k nové lokalitě, která nám vyrostla ve směru na Počátky, kde je dvacet domků. Potřebujeme opravit základní školu. Na to máme už stavební povolení. Jde o opravu střechy, zateplení, částečnou výměnu oken a výměnu elektroinstalace. Taky máme požádáno o dotaci na výstavbu nového školního hřiště. To ale letos určitě nebude. Tam musí prvně E-on udělat přeložku kabelů.

Na co jste v Rynárci pyšný?

Máme tu dobrovolné hasiče a také zásahovou jednotku, kterou se snažíme vybavovat. Musím říci, že tam máme takovou nadšenou generaci hasičů. Jsou do toho zapálení. Kolikrát vidím, že se houkne a oni okamžitě jedou. Obdivuji je, jak jsou rychlí. K zásahu by měli vyjet nejpozději do deseti minut. Často ale vyjíždí už v páté, šesté minutě. Myslím, že i profesionální hasiči z Pelhřimova jsou s naší jednotkou spokojeni. Ještě bych zmínil naše ochotníky, ale ty zná snad každý, letošní sezona však ani nezačala. Tak snad příští rok.

Obec Rynárec leží v západní části Českomoravské vrchoviny, pět kilometrů jižně od Pelhřimova. Krajinou dominantu tvoří kopec Hůrka, pod nímž se vesnice rozprostírá. Protékající říčka Bělá dává vesnici svůj ráz a byla bezpochyby jedním z důvodů, proč se původní obyvatelé zde usídlili. Kulturní dominantou je kostel zasvěcený svatému Vavřinci.



V Rynárci žije aktuálně zhruba 625 obyvatel.



Od 1. ledna 1980 do 23. listopadu 1990 byl Rynárec součástí města Pelhřimov.



Zajímavost: Jako host v tamním ochotnickém spolku vystupovala herečka Jarmila Kurandová.