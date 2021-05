Co se v Košeticích aktuálně děje?

Máme rozjetých několik akcí stavebního typu. Na základní škole právě probíhá výstavba odborných učeben a navíc tam vyměňujeme zdroj tepla. Předpokládáme, že v druhé polovině léta budeme spouštět výběrové řízení na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice. Také potřebujeme opravit kanalizaci v jihovýchodní části obce. K tomu aktuálně řešíme stavební povolení. Rádi bychom udělali vodu v ulici Velká Strana a následně potom chodníky a silnici.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkCo byste tu ráda změnila, opravila nebo vybudovala do budoucna?

V lednu jsme prodávali osm parcel, o které byl velký zájem. Bude nás tedy určitě nutit připravit další parcely. Máme ještě nějaké pozemky ve vlastnictví obce, na kterých se dá stavět. Před časem jsme koupili rozestavěný objekt, který chceme využít na vybudování dalších odborných učeben. Pro školu bychom také rádi postavili tělocvičnu. Další objekt, pro který hledáme využití, je budova bývalé mateřské školy. V roce 2003 jsme totiž přistavěli školku k budově základní školy.

S jakými problémy se v Košeticích potýkáte?

Dlouho jsme řešili pronájem hospody. Naštěstí se nám podařilo sehnat nového zájemce. Je spoustu malých problémů, které nás tu trápí a které jsou všude. Tím myslím například, že jsou lidé nezodpovědní a vyhazují odpadky tam, kde nemají, že děti, když jdou ze školy, vyhází pomeranče, co dostaly k obědu, všude po vsi, že někdo někde vylomil značku a tak dále. To jsou věci, které nás zatěžují, ale jsou to drobnosti. Zásadní problémy tu podle mého názoru řešit nemusíme.