„Rekonstrukce průtahu městem je velké téma následujících let, které aktuálně řešíme se zástupci Kraje Vysočina, pod něž silnice spadá. Připravujeme projektovou přípravu, protože bez kvalitního projektu to dělat nelze,“ sdělil starosta Pacova Lukáš Vlček.

V budoucnu se nového kabátu dočká zhruba kilometr a půl hlavní silnice. „Bude nutné rekonstrukci rozdělit do několika etap. Kdybychom rozkopali celý úsek najednou, tak město totálně ochromíme. Jak přesně to uděláme, teď právě důkladně promýšlíme a plánujeme,“ prozradil Vlček.

Proměnou tady projde úplně vše. „Není to jen o nové silnici, ale veškeré vnitřní infrastruktuře. Vyměníme tak vodovody, které jsou staré desítky let, kanalizaci, veřejné osvětlení a datové sítě. Rádi bychom upravili i okolní zeleň, parkovací stání a přechody pro chodce,“ vyjmenoval Vlček.

Podobu změní i dominantní pacovská křižovatka u Albertu. Možná z ní nakonec bude kruhový objezd. „Domluvili jsme se na variantním řešením. Bude buď průsečná, nebo kruhová. Názory na ni se různí, takže se teď radíme s policií, hasiči ale i místními firmami, která možnost bude lepší,“ nastínil Vlček.

Pro starostu je důležitý i názor místních. „Debatu o budoucí podobě křižovatky vedeme i na neformální rovině. Už jsem na toto téma s občany absolvoval řadu diskuzí v hospodě. Před konečným rozhodnutím chceme obě varianty představit i veřejnosti,“ nechal se slyšet Vlček.

Na konci této velké a zásadní rekonstrukce se dopravě v Pacově velmi uleví. „V posledních letech nám tady opravdu zhoustla. Bohužel pořád není dostavená dálnice D3 a řada kamioňáků nás využívá jako alternativní trasu,“ posteskl si pacovský starosta.

Řešením by tak mohl být i obchvat města, ten je však zatím v nedohlednu. „V územním plánu s ním počítáme, ale budovat ho můžeme až v situaci, kdy budeme mít vyřešení průtah. Do té doby by to bylo vyhození peněz,“ dodal Vlček.