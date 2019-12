Do interiérů zatím prázdných, neboť první klienti se nastěhují 7. ledna příštího roku. „Stěhování klientů jsme nechtěli uspěchat,“ poznamenala ředitelka Domu seniorů – Domova důchodců Pacov Michaela Pučálková.

Nový objekt s rovnou stovkou lůžek bude určen pro klienty, kteří trpí nejrůznějšími demencemi, mezi nimiž je nejznámější Alzheimerova choroba.

Zařízení tak ponese označení domov se zvláštním režimem. „Zařízení je určeno pro klienty starší pětapadesáti let a výhradně pro ty, kteří trpí některým druhem demence. I to je důvodem, proč se první z klientů budou do nově dokončeného pavilonu stěhovat až za měsíc,“ vysvětlila ředitelka.

Obyvatelé domova se zvláštním režimem si budou postupně na novou adresu v rámci celého komplexu zvykat.

I potom s ohledem na jejich postižení s hodně individuálními příznaky a projevy budou pod zvýšenou péčí sociálních pracovnic. „V první řadě se budeme soustředit na zajištění maximální bezpečnosti těchto klientů,“ zdůraznila Michaela Pučálková.

S osmadvaceti klienty, kteří se stanou prvními obyvateli moderního pavilonu, už mají zaměstnanci pacovského domu seniorů – domova důchodců zkušenosti, dočasně totiž obývali část dříve zprovozněného objektu.

Právě tato skupina klientů obsadí pavilon jako první. „Postupně budeme obsazovat další místa v novém Domě sociálních služeb. Žádosti o umístění do domova se zvláštním režimem už tady máme a vyřizujeme je. V tuto chvíli odhaduji, že bychom celou kapacitu sto lůžek mohli naplnit do dvou let,“ naznačila ředitelka zařízení.

Obsazování volných lůžek a rozšiřování počtu klientů bude záviset i na tom, jak se podaří obsadit nová pracovní místa, která jsou se zajištěním chodu nového pracoviště spojena.

V současnosti má celý pacovský „důchoďák“ pětašedesát zaměstnanců, z nichž někteří už mají kvalifikaci pro práci v domově se zvláštním režimem.

Pro zajištění chodu kompletně obsazeného nového pavilonu je jich potřeba dalších padesát.

Zprovoznění domova se zvláštním režimem se promítne do chodu dalších úseků celého komplexu, který se nachází v Malovcově ulici. Dojde k uvolnění lůžek ve standardním domově pro seniory, který má kapacitu 52 míst. „Kapacita domova pro seniory se ale zvýší pouze na 57 lůžek. Po dokončení domova se zvláštním režimem bylo našim cílem zkvalitnit podmínky pro klienty domova pro seniory, takže zrušíme třílůžkové pokoje a obyvatelé domova budou do budoucna mít více soukromí v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích,“ uvedla Michaela Pučálková.

Kapacita celého zařízení bude tak 157 lůžek. V areálu je kromě toho ještě dalších 56 garsonek, pro obyvatele 50 z nich je od pondělí do pátku možnost zajištění terénní pečovatelské služby. Tu v současnosti využívají obyvatelé 32 těchto garsonek v části komplexu, která bývá označována jako penzion.

Domovy se zvláštním režimem působí jako specializovaná oddělení i na dalších místech na Pelhřimovsku. Domov pro seniory Pelhřimov disponuje v rámci tohoto pracoviště kapacitou 42 míst, Domov důchodců v Proseči u Pošné se stará od 39 klientů v rámci domova se zvláštním režimem a navíc zde má kapacitu devíti míst v oddělení pro osoby s Huntingtonovou chorobou.