Na historii ochotnického divadla si posvítí v Pacově. Zmapovat historii tohoto odvětví chce vedení pacovské radnice a pracovníci tamního Městského muzea Antonína Sovy za účelem vytvoření knihy či seriálu článků. | Foto: archiv města Pacova

„Pomohlo by nám, když by lidé sáhli doma do pozůstalostí, zvláště do fotek nebo do plakátů, které mají určitě dochované, a přinesli je nebo nám je zapůjčili,“ řekl ředitel Městského muzea Antonína Sovy v Pacově Vlastimil Simota.