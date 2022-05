Hotely na Vysočině využily pauzu k rekonstrukcím, musely ale zdražit

Dětská hřiště v Pelhřimově



* V Táborské ulici přemění sportovní kurty na hřiště

* Ve vnitrobloku také vznikne koutek pro posilování

* Ve Vrbičkách brzy hřiště znovu otevřou

* Zatím je zavřené, aby ztvrdl povrch

* Do budoucna vznikne nové hřiště ve Skrýšově

S tím, že je současné hřiště potřeba opravit, souhlasí místostarosta Zdeněk Jaroš. „Jsou tam kurty pro volejbal a nohejbal. Jeden z nich obnovíme. Na druhém pak nainstalujeme herní prvky pro malé děti,“ informoval místostarosta. A dodal, že by v místě mohl také vzniknout koutek pro posilování. „Je to reakce na oblibu něčeho podobného v Městských sadech,“ vysvětlil místostarosta.

S opravami hřiště si budou muset poradit také v základní škole Krásovy Domky. Škola se nachází v centru města. „Kvůli tomu jsme limitováni tím, kam mohou děti vyběhnout. Proto přilehlé hřiště školní družina využívá hojně. Je tu sice zastaralé oplocení, ale pod dozorem tu děti být mohou,“ popsal ředitel školy Pavel Rafaj.

Kompletní uzavření hřiště by podle něj nebyl pro školu problém. „Když bychom věděli, že by to po otevření bylo lepší, nějak bychom to přežili. Přizpůsobíme se. Zatím se to však ještě nestalo. Když se něco opravuje, tak se daný prostor ohraničí. Děti do něj nemůžou. Je to pro ně nepřístupné, aby se nic nestalo,“ ujistil Rafaj.

Za pár týdnů v Pelhřimově opět zprovozní hřiště u Vrbiček. Otevření záleží na tom, jak moc se zpevní tráva, aby děti neběhaly v blátě. Časem vznikne také kompletně nové hřiště kolem chodníku, který povede do Skrýšova. V okolí totiž přibývají mladé rodiny a vznikají nové domy.