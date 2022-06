Čísla z ministerstva zdravotnictví jsou dokonce o něco vyšší. V úterý testy potvrdily 1181 nově nakažených, ve srovnání s minulým týdnem je to dvakrát více. U všech tří typů testů znatelně roste pozitivita, u dvou z nich je nejvyšší od začátku dubna. V nemocnicích je zhruba 150 nakažených, před týdnem jich bylo o třicet méně.

K úternímu dni bylo na Vysočině nové pozitivních šestnáct lidí, z toho nejvíce v Jihlavě – šest, nejméně v Havlíčkově Brodě, a to jeden člověk. Podle Schreka se však dá očekávat, že na podzim přijde další vlna, na kterou je potřeba se nachystat. „Nemocnice fungují ve standardním režimu a kdyby přišla masivní vlna, připraveni na ni nejsme a nemáme ani pokyny z ministerstva zdravotnictví, že bychom se na to měli připravovat,“ uvedl Schrek.

Podobně to vnímá i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. „Spolu s námi jdou nahoru i další země a nejspíš u nich také s předstihem uvidíme i případný zdravotní dopad do nemocnic. Příštích sedm či deset dní bude rozhodujících," řekl Dušek serveru Seznam Zprávy.

Zdravotní dopady covidu však obecně klesají, vysočinský hejtman tedy připouští, že by podzimní vlna mohla přejít bez vážných zdravotních důsledků. „Pak by mohla být jedna z posledních. Ale určitě přijde a uvidíme, co to udělá,“ uzavřel Vítězslav Schrek.