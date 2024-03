Asi čtyři desítky traktorů se valí tam a zpátky. Od Alberta k Selské jizbě. Za chvíli jsou na silnicích kolem kruhového objezdu kolony ve všech směrech. Zemědělci slíbili i průjezd městem.

Protest zemědělců v Brodě: traktory se valily přes kruhový objezd i obchvat

Nejčastěji stojí v koloně kamiony. Jeden dálkový řidič na traktor před sebou vztekle troubí. Zřejmě netuší, o co tu jde. Jeho kolegové jedoucí v protisměru na traktory troubí také, jenže to vypadá spíš jako pozdrav. Některým řidičům osobních aut se to nelíbí. „Podle mně je to blbost. Vládu to nezajímá a my za to co se děje v Bruselu nemůžeme, ať jedou protestovat tam,“ zlobí se řidič Zdeněk Kašpar na parkovišti před Albertem. Čeká až první kolona traktorů projede.

Naopak zemědělec Tomáš Krejčík z Pozovic protesty za hloupost nepovažuje. „Chceme na sebe upozornit, na to co se v zemědělství děje. Snížené dotace, vysoké daně z nemovitosti. To co Brusel chystá pro evropské zemědělce se týká úplně všech. My jsme opravdu mírumilovní. V Evropě se protestuje daleko razantněji,“ vysvětluje a dodává: „Uráží mě, že protestující zemědělce spojují s Babišem a nadávají nám do ruských švábů. Putinovi nefandím a Babiš mě neplatí. Co si nevydělám, to nemám,“ zdůrazní.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Diváků kolem silnice je ve středu ale daleko méně než před měsícem. „Já o tom nevěděl předem. Manželka šla do obchodu, tak na ni čekám a zemědělcům fandím. Jsem z vesnice a vím, jaká je to v zemědělství dřina,“ říká důchodce Josef Kašík. Naopak podnikatel Luboš Blažek u benzínky nechápe, co se zemědělcům nelíbí. „Dotace dostanou a traktory mají za statisíce. Dřív jezdili v Zetorech a brambory vybírali ručně,“ prohlásí.

To je ale podle zemědělce Tomáše Krejčíka hodně pomýlené. „Na dotace jede celá Evropa a ty v zahraničí jsou mnohem vyšší než u nás. Traktory máme, ale ty šetří pracovní sílu. Jeden velký traktor ušetří tři malé a platy traktoristů. V zemědělství se lidem dělat nechce. Nemít techniku, tak se na pole nedostaneme,“ vysvětluje.

Protestestující zemědělec: Naše obilí skončilo v bioplynce, říká Málek z Borové

Podle Aleše Málka ze Zemědělské akciové společnosti z Havlíčkovy Borové se protestů účastní minimálně čtyřicet zemědělců z celého okresu. Jak říká Oldřich Křivský z Agro Posázaví Okrouhlice mají zemědělci k protestům důvod. „Od nás jelo pět traktorů. Nám vadí politika Evropské unie, Green Deal, dovozy z ciziny ze třetích zemí, které mají úplně jiné standardy kvality než my. Obrovská byrokracie. To jak nám každý diktuje. Protesty asi nic nezmění, ale nechceme si dát všechno líbit a dneska podporujeme i kolegy zemědělce v zahraničí, kde také protestují,“ říká Deníku.