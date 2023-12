Ovoce, sladkosti, alkohol, ale také chleba a pečivo. To nakládali do košíků zákazníci prodejny Coop v obchodním domě Alej.

„U nás se na svátky sjede celá rodina. Přijedou už dneska. Musím jim něco nabídnout. Dárky už mám, ale ovoce nechci kupovat předem, aby neseschlo,“ prohlásila na parkovišti Věra Matějková.

Plné ruce práce měly v Aleji i prodavačky v květinářství. Jak řekly Deníku, zákazníci nakupují jak řezané květiny na stůl, tak drobnou dekoraci a ozdoby. Poptávka je i po voňavých františcích.

Nejenom jídlo, ale i potrava duchovní. Dárky na poslední chvíli, ale i něco sobě pro radost nakupovali zákazníci v knihkupectví Veroniky Reynkové. „Já jsem tady nechala skoro tisícovku. Kupuji knihy pro vnuky, ale neprozradím. Kdyby si to přečetli na internetu, nebylo by to tajemství,“ poznamenala jedna ze zákaznic Věra Stejskalová. Podle Reynkové jdou knihy na odbyt, a to je dobré znamení.

Plné parkoviště, fronty u pokladen. Tak to vypadalo v sobotu dopoledne snad ve všech obchodech. I před stánkem s rybami Lukáše Borozidise před Kauflandem.

Jak si povzdechli prodavači, zákazníci samozřejmě nechávají nákup ryby na poslední chvíli. Rybu chtějí nejen zabít, ale také zbavit šupin, vykuchat, někdy i naporcovat.