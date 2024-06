Zlomky vteřiny dělí zraněného v havarovaném autě od hranice života a smrti. Hasičské profesionální týmy z Kraje Vysočina měly na záchranu zraněného z vraku auta limit do dvaceti minut. Úkolem bylo s pomocí hydraulických kleští vyprostit figuranta ze zmačkaných plechů a na páteřní desce ho předat do péče zdravotníků. Krajská soutěž ve vyprošťování se konala ve čtvrtek v areálu sportoviště v Pelhřimově.

Hasiči v Pelhřimově zachraňovali raněné z vraku. Tentokrát jen v soutěži | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Scénář simulovaných nehod je komplikovaný. Jedno havarované auto leží na střeše, ale další jsou hned dvě auta zaklíněná do sebe a v jednom zraněný figurant. Přesně jako na silnici. Rozhoduje rychlost, pohotovost, chladné uvažování, profesionální přístup, dokonalá souhra zasahující jednotky. Přitom ještě na zraněného mluvit. „Jak vám je, vydržte, už jsme u vás,“ uklidňuje zraněného hasič záchranář. Na přilbě znak hvězdy života. Zasahující jednotka má na sobě kompletní výstroj, přitom na betonovou plochu praží slunce.

Jak říká Deníku rozhodčí Roman Pechanec z Pardubic, soutěží vždy čtyřčlenný tým, kde jsou velitel a tři hasiči. Limit je do dvaceti minut. „Body se odebírají za špatné vyhodnocení situace. Za špatné použití nástrojů, za ohrožení bezpečnosti záchranářů, ale také za špatnou komunikaci,“ vysvětluje a dodává, že v pozici rozhodčího je poměrně krátce. Ještě nedávno ve vyprošťování soutěžil. „Pohled z druhé strany mi v pozici rozhodčího neuškodí,“ dodává. Úkolem šesti rozhodčích není podle Pechance soutěžící hasiče kárat a trestat, ale ukázat jim, co případně dělají špatně. Reálná záchrana zraněného v terénu už není o bodech, ale lidských životech. Soutěž ve vyprošťování je podle něj ale něco jiného než reálný zásah u nehody, kde hraje velkou roli psychika.

Zasahující jednotka má k dispozici nůžky, rozpínák a válce. Ty mají obrovský tlak, který umí roztahovat a rozepínat plechy. Týmy jsou ale vybaveny i lehčím ručním zařízením - páčidly či sekerkami.

Pro přihlížející diváky zábava. Skutečná pomoc u nehody vypadá trochu jinak, zvlášť když je v autě zaklíněná rodina nebo dítě. To Deníku potvrzuje Martin Večeřa, velitel hasičského týmu z Havlíčkova Brodu. Na krajské soutěži je poprvé, za sebou má už okresní kolo. „Jak to vypadá v reálu, to samozřejmě vím moc dobře. Už jsem u několika nehod byl. Podmínky jsou úplně jiné,“ poznamená s tím, že také on jako jeho kolegové má v paměti některé zásahy u nehod, na něž se nedá zapomenout. „Můj úplně první zásah byl u České Bělé. První zásah a hned smrtelná nehoda,“ dodává.

Krajské soutěže hasičů ve vyprošťování se v Pelhřimově účastní osm týmů. Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petry Musilové je to pět týmů z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, jeden tým profesionálních drážních hasičů z Havlíčkova Brodu, jako hosté jednotka profesionálních hasičů z Jindřichova Hradce a zásahová jednotka dobrovolných hasičů z Onšova.