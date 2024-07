K celým hasičským svátkům patří Pyrocar v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. V sobotu odpoledne sportovní hřiště za obcí na Pelhřimovsku připomínalo Pyrocar v malém. Akce se konala pod záštitou ředitele HZS Kraje Vysočina plukovníka Jiřího Němce.

„V Česku jsou dvě obce Píšť. Jedna tady u nás druhá na Opavsku. Když jsme byli u kolegů hasičů na návštěvě, konala se tam zrovna slavnost žehnání hasičského praporu s velkou účastí sborů. Tak jsme si řekli, že až budeme slavit výročí 115 let a dostaneme prapor my, uspořádáme stejnou slavnost.“

Sbor dobrovolných hasičů z Píště slaví letos 115 let existence a od soboty se může chlubit svým vlastním praporem. Navíc vlastní prapor získala ve stejný den i samotná obec. Oba prapory nechává požehnat. To je už důvod k oslavě. „V Česku jsou dvě obce Píšť. Jedna tady u nás druhá na Opavsku. Když jsme byli u kolegů hasičů na návštěvě, konala se tam zrovna slavnost žehnání hasičského praporu s velkou účastí sborů. Tak jsme si řekli, že až budeme slavit výročí 115 let a dostaneme prapor my, uspořádáme stejnou slavnost,“ vysvětluje Deníku starosta sboru z Píště Petr Jelínek.