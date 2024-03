Hasič od Třebíče jako filmový Schwarzenegger. Podívejte, jak tahá Tatru

„Po prvních dvou disciplínách jsem byl na prvním místě a vedl jsem v celé kategorii. Skoro už jsem začínal věřit, že to vyjde, ale pak přišla třetí disciplína. Tou byly dřepy se zátěží asi 230 kilogramů. Při ní jsem zvládl pouze deset opakování, a to mě odsunulo na průběžné druhé místo,“ vysvětlil Martin Horký.

Následoval takzvaný Super Yoke, což je běh se zátěží 330 kilogramů. „I když jsem při něm zaběhl svůj nejlepší výkon, stačilo to až na celkově třetí místo,“ uvedl Martin Horký hlavní důvod konečného umístění.

„Sám od sebe jsem čekal lepší výkon. Pokud se o vítězství budu pokoušet příští rok, musím se lépe připravit,“ řekl čechtínský silák.

Ten se této soutěže zúčastnil v kategorii do 105 kilogramů. Právě tento váhový limit značně zahýbal jeho plány. „Den před závodem jsem se malinko trápil s váhou. Ráno jsem ještě zjistil, že za nějaké dvě hodiny musím shodit skoro tři kila. Pro tělo to byl samozřejmě šok a určitě se to projevilo na výkonu,“ popsal hasič, který pracuje na třebíčské hasičské stanici.

Martin Horký svým třetím místem skvěle reprezentoval Českou republiku. „Vážím si toho, že jsem mohl reprezentovat naši zemi na tak velkých závodech v zahraničí a všem děkuju za podporu a motivaci,“ neskrýval radost z množství gratulací, které mu přicházely z domova.

Jak ale prozradil, malinko ho zklamalo setkání se samotným Arnoldem Schwarzeneggerem, po kterém se hry jmenují. „Arnolda jsem potkal, ale aby se s námi aspoň vyfotil nebo nám popřál hodně štěstí? Ani náhodou. Jen se ukázal, řekl pár slov a lidem, kteří se na něj celý život těší, uteče před nosem. Prý má hodně práce,“ popsal třetí nejsilnější hasič na světě.