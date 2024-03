Prodejna otvírá v devět. Manažer ale upozorňuje zákazníky deroucí se dovnitř, že se tam všichni nevejdou, část musí zůstat venku. „Nebojte se, zboží máme dost, dostane se na všechny,“ usmiřuje manažer nespokojené.

Klokan přiletí v březnu. Nové obchodní centrum v Humpolci nabízí pracovní místa

Některé obchody nečekaly na úder deváté hodiny, ale otevřely dřív. Mezi prvními tak do nové obchodní zóny přichází Ladislava Klofáčová a míří do obchodu se spotřebním zbožím, suvenýry a věcmi pro kutily Tedi. „Jsem nadšená, co všechno tu mají. Nejsem přímo z Humpolce, ale jezdím sem nakupovat,“ říká Deníku s tím, že hledá nějaké dárky pro vnuky.

Stejně jako manželé Marešovi. Také oni chtějí něco do domácnosti. Na nové obchodní zóně se jim líbí i možnost parkovat bez problémů. „Ve městě to moc nejde a my špatně chodíme,“ poznamená Josef Mareš. Mladá matka Jana Cihlářová chce nakoupit oblečení pro děti, ve městě prý takový výběr není.

Obchodní centrum Klokan Nové obchodní centrum za 200 milionů korun stojí na místě bývalého autobusového nádraží v Okružní ulici v Humpolci. Zákazníci v něm najdou prodejny s oblečením, obuví, chovatelskými potřebami, drogerií, elektrem nebo s potřebami pro domácnost. Zastoupení zde mají obchodní řetězce Planeo, Tedi, Takko, Banquet, Super Zoo, Deichman, Pepco, Teta. Všechny obchody otvírají v devět hodin dopoledne. Obchodní centrum má i jednu zvláštnost. Celá plocha, to je 4600 metrů čtverečních, má zelenou střechu.

Na zavádějící slevy lákají i další obchody, například prodejna oděvů Takko. Regionální manažer Jaroslav Janda slibuje desetiprocentní slevy, zábavní program a klaunské vystoupení pro děti.

Nové obchodní centrum nenabízí Humpolci jen spotřební zboží, ale také desítky nových pracovních míst.

Jana Topičová má jako manažerka na starost prodejny obchodního řetězce Takko. „Nabízeli jsme místa prodavaček, zájem byl velký. Vybrali jsme, ale není to jednoduché. Ne každý má skutečný zájem pracovat v obchodě. Vím to po zkušenostech z Havlíčkova Brodu. Tam se zaměstnanci v našem obchodě střídali dost často,“ povzdechne si manažerka humpolecké prodejny.

Slovenská developerská společnost KLM real estate z Bratislavy při stavbě obchodního centra spojila síly se společností Fuertes Development.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Stavbu zahájil investor loni v dubnu. Koncem roku už byla pod střechou. KLM pojmenovala nové obchodní centrum Klokan. Jak říká Deníku při otevření obchodní zóny za KLM generální manažer Pavel Melicher, Humpolec je na seznamu slovenského investora úplně prvním městem na území České republiky, kde slovenská společnost začíná podnikat.

„Humpolec je zajímavé město. Nebylo obsazené žádnou obchodní zónou. Líbí se nám. Má širokou spádovou oblast, dobrou dostupnost, žije tady hodně lidí, kteří si do obchodního centra jistě cestu najdou,“ vysvětluje Melicher Deníku, proč volba KLM padla zrovna na Vysočinu a do Humpolce. Další na seznamu je Lipník nad Bečvou.

Ne všichni se z nového obchodního centra radují. Současný starosta Humpolce Petr Machek je zdrženlivý. „Obávám se, abychom časem nemuseli řešit vylidňování centra Humpolce, pokud skončí tamní obchody,“ myslí si starosta.

V Humpolci otevřou nové obchodní centrum. Místní se těší i obávají

Tak to cítí i Pavel Svoboda, který má v Humpolci obchod s domácími potřebami. „Postihne nás to všechny a není vyloučené, že drobné podnikání v centru Humpolce skončí. Nelíbí se nám to, je to špatně, ale co se dá dělat proti obchodním řetězcům,“ ptá se Pavel Svoboda.

Základní kámen nového obchodního centra developeři položili před dvěma lety, ale práce zpočátku zdrželo období covidu. Bratislavská firma KLM real estate se zabývá developerskou činností od roku 2003, specializuje se na přípravu pozemků a inženýrských sítí na území Slovenska a Česka.