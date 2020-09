Od 20. do 22. srpna pracovali na zmíněných objektech restaurátor Marek Fexa a akademická malířka Jana Šimáčková.

Fresku se zhruba před čtyřiceti lety podařilo zachránit díky pelhřimovskému restaurátorovi Jaroslavu Bendovi. Malbu, která zobrazovala figury vojáků v nadživotní velikosti, objevili v roce 1981 při opravách fasády. Bohužel nešetrným otloukáním omítek se z figur zachovaly pouze fragmenty.

„Dnes by to byl výjimečný objev, bohužel tenkrát se tomu nevěnovalo moc pozornosti, protože se spěchalo s tou opravou. Já jsem se tehdy zasadil o to, aby byl zachován aspoň fragment té fresky, která je na arkýři. To se také podařilo, takže dnes tu máme fragment malby, kterou byla kdysi pravděpodobně pokryta minimálně čelní strana domu do náměstí,“ řekl Jaroslav Benda.

Freska pochází pravděpodobně z šestnáctého či sedmnáctého století.