Ozdobení stromu vzhledem k jeho výšce nebylo vůbec jednoduché. „Vyžaduje to speciální techniku a pomáhají nám i zaměstnanci technických služeb. Zdobení trvalo dva dny,“ popsal Šmíd.

Světelný kabát pro takového velikána je náročný také finančně. „Letos jsme se do vánoční výzdoby rozhodli investovat poměrně velkou částku, a to 250 tisíc korun. Většina šla právě do světýlek na strom,“ potvrdil Šmíd.

Vše pak doplňuje dřevěný betlém. „Máme ho letos podruhé a vyrobil ho jeden šikovný místní řezbář. Myslím, že hlavně pro děti to bude zajímavé a budou se sem chodit dívat,“ přemítal starosta Žirovnice.

Vánoční strom v Žirovnici

Urostlý smrk by v budoucnu mohl rozšířit stránky České knihy rekordů. Starosta nevylučuje, že v budoucnu zkusí oslovit pelhřimovskou Agenturu Dobrý den.

Minimálně v rámci kraje by měli uspět. „Nejvyšší živě rostoucí vánočně ozdobený strom jsme zaregistrovali před sedmi lety v Mladkově. Tyčil se do výšky 30,57 metrů. Na Vysočině evidujeme nejvyšší strom v areálu vyšší odborné školy a střední průmyslové škola ve Žďáře nad Sázavou. Ten měřil 22,47 metrů,“ sdělil prezident Agentury Miroslav Marek.