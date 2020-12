FOTO: Studentky švadlenky z Vysočiny ušily pláště. Tři králové dostanou na výběr

Pelhřimovské švadlenky opět rozšířily nabídku plášťů pro tříkrálové koledníky. Děvčata ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, oboru Oděvní technik se do šití pustila i přes to, že kvůli protiepidemickým opatřením na to tentokrát nebylo příliš mnoho času.

Děvčata ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, oboru Oděvní technik šila další pláště pro tříkrálové koledníky. | Foto: Archiv SPŠ a SOU Pelhřimov

„Plášťů není nikdy dost. Jednak potřebujeme zásoby doplňovat a obnovovat, jednak jsme rádi, když můžeme dát koledníkům trochu vybrat, aby jim padla velikost a ideálně i ladily barvy. Díky pravidelné spolupráci s paní mistrovou Dagmar Marešovou a jejími svěřenkyněmi se nám to daří,“ sdělila koordinátorka Tříkrálové sbírky v regionu Pelhřimov Dominika Dufková. V tomto školním roce se pláště stihly jen tak tak. „Šest týdnů byli studenti doma, takže jsme si pak museli pospíšit,“ podotkla s úsměvem Dagmar Marešová, ale už nedodala, že plášťů ušili dvakrát tolik co loni. V Těchobuzi chtějí udržet vodu v krajině. Vsadili na nové rybníky. Podívejte se Přečíst článek › Celkově na Pelhřimovsku přibývá obcí, které jsou, co se tříkrálových plášťů týče, naprosto soběstačné. „Z poslední doby musíme vyzdvihnout například paní Jaroslavu Hánovou, která se nabídla, že oblékne všechny koledníky v Nové Cerekvi. Ve Stanovicích se tři králové zachumlají zase do plášťů od rodiny Kábovy,“ zmínila Dominika Dufková s tím, že všem pomocníkům patří velké poděkování. Dodala, že v některých obcích to tak fungovalo vždycky. Například v Častrově si na tříkrálových kostýmech tradičně dávají velice záležet.

