Zejména v zimních měsících je totiž šance, že u pacienta budou mnohem dříve než samotní zdravotníci. „Rychnov, kde žije zhruba tisícovka obyvatel, je poměrně vzdálený od výjezdových stanovišť záchranné služby. V zimě se navíc dojezdová doba prodlužuje a může to být až dvacet minut,“ odhadl člen záchranné služby Radek Benda, který nákup přístroje inicioval.

V případě zástavy srdce jde přitom o minuty. „Mozek musí získat kyslík do pěti minut, jinak tam dochází díky odumírání buněk k nezvratným změnám a v horším případě i ke smrti. Je proto potřeba srdíčko nahodit co nejdříve a k tomu se používá kromě nepřímé srdeční masáže právě defibrilační výboj,“ vysvětlil Benda.

To potvrdil i mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. „S každým novým přístrojem a jeho včasným použitím se zvyšuje šance na přežití u pacientů s náhlou zástavou oběhu,“ sdělil.

Zaplatila ho obec

O krabičku, která dokáže zachraňovat životy, tamní hasiči usilovali už dlouho. „Jsme rádi, že ho nyní máme, je to určitý posun v možnostech naší jednotky. Je to pro nás závazek, a když to bude potřeba, doufáme, že pomůžeme co nejvíce lidem,“ svěřil se velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů v Novém Rychnově Milan Vopálenský. Hasiči jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci a zejména neodkladné resuscitace.

Původně chtěli na defibrilátor uspořádat sbírku, nakonec ho zaplatila obec. „Je to skvělé, protože díky tomu je v hasičském autě o několik týdnů, ne-li měsíců dříve,“ pochvaloval si Benda.

Obecní kasu vyšel na čtyřicet tisíc korun. „Ten nápad se mi líbil a rádi jsme ho podpořili,“ komentovala starostka Nového Rychnova Iva Reichová.

Ačkoli v posledních letech automatických externích defibrilátorů přibývá, v této části Pelhřimovska budou rychnovští hasiči nejspíš jediní. „Pokud vím, mají ho nejblíže až dobrovolní hasiči v Počátkách, dále v Dolní Cerekvi a Batelově,“ přemítal na závěr Benda.