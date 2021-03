Chátrající kapli svaté Anny u Pelhřimova se blýská na lepší časy. Jednání mezi vedením pelhřimovské radnice a zástupci Římskokatolické farnosti Pelhřimov totiž dopadlo úspěšně. Církev tedy kapli převede bezplatně na město. „Když to jednání dojde ke zdárnému konci, tak bychom rádi na dubnovém zastupitelstvu převzali darem kapli svaté Anny,“ řekl místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

O záchranu kaple svaté Anny u Pelhřimova usiluje sdružení Zelené srdce už čtrnáct let. | Foto: Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce

Záchrana památky, o kterou se již řadu let snaží sdružení Zelené srdce, by tak za čas mohla dospět ke zdárnému konci. Město plánuje kapli svaté Anny opravit a vybudovat k ní cestu. „Na rekonstrukci kaple budeme hledat nějaký dotační titul, který by nám s tím pomohl,“ sdělil Zdeněk Jaroš.