/FOTO/ Historické pohlednice přiveze sběratel do Muzea rekordů v Pelhřimově. Na pohledech jsou také fotbalové stadiony, na kterých se hraje Euro 2024. Nechybí ani stadion v Lipsku, na kterém Češi hráli první zápas a Portugalskem.

Sběratel v průběhu let nashromáždil nevídaný počet 3 300 pohlednic fotbalových stadiónů. | Foto: poskytla Agentury Dobrý den Pelhřimov

Rudolf Káva z Bečova nad Teplou v průběhu let nashromáždil nevídaný počet 3 300 pohlednic fotbalových stadiónů ze 142 zemí světa. Jsou mezi nimi fotbalové svatostánky z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. „Nejexotičtější kousek je ze souostroví Malé Antily, ale pozoruhodné je také získat pohlednici fotbalového stadionu ze Severní Koreje,“ doplnil prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek.

Ve sbírce nechybí ani pohlednice německých fotbalových stadionů, kde se nyní hraje Euro 2024. Některé z nich ale v minulosti vypadaly v minulosti hodně jinak. „Moderní stadion v Lipsku, kde naši reprezentanti odehráli 1. zápas letošního ME, má šestasedmdesátiletý pan Káva na pohlednici ještě z dob Oberligy, kdy byl bez trávníku,“ sdělil Marek.

Na pohlednici má i mnichovský stadion slavného Bayernu ještě ve době výstavby s řadou jeřábů.

Nejvíc pohlednic stadionů má z Brazílie.

Rudolf Káva přiveze do pelhřimovského Muzea rekordů kompletně celou sbírku. „Důvodem je to, že ji komisaři muzea budou procházet a vše pečlivě sčítat, aby mohli pana Kávu zapsat do České knihy rekordů. Její zbrusu nové vydání vyjde letos v říjnu,“ vysvětlil Marek.