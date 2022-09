Ryby tam začaly ve velkém hynout v noci na pondělí. „Už tři dny od rána do večera odvážíme mrtvé ryby do kafilérky. Zatím to může být přibližně dvě stě padesát kilogramů. První začaly hynout bílé ryby, následovali dravci a teď už lekají i kapři,“ přiblížil Miroslav Novák, jednatel organizace rybářského svazu v Pelhřimově.