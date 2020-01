Některá data ale vypovídají o tom, že zima před pětatřiceti lety nebyla jediná a zcela výjimečná, kdy panovaly tuhé mrazy. „Průměrná teplota v lednu 1985 byla minus 7,1 stupně Celsia, v únoru ve stejném roce pak minus 5,6 stupně Celsia. V tomto roce 7. a 8. ledna stanice naměřila dva dny za sebou minus 22 stupňů Celsia,“ poukázal na údaje ze statistiky bývalý vedoucí košetické observatoře Milan Váňa.

O dva roky později byl leden ještě mrazivější, v roce 1987 byla v Košeticích průměrná teplota v tomto měsíci dokonce minus 7,7 stupně Celsia. „V roce 1987 zaznamenala stanice mrazy mezi dvaceti a třiadvaceti stupni pod nulou v období mezi 11. a 15. lednem,“ vyčetl ze statistických přehledů Milan Váňa. V roce 1987 ale mrazy v únoru polevily, za celý tento měsíc napsali košetičtí meteorologové do přehledů průměrnou únorovou teplotu „jen“ minus 1,7 stupně Celsia.

V posledních letech jsme delším tuhým mrazům prokazatelně odvykli, za hodně mrazivé zimy považujeme už takové, kdy je měsíční průměrná teplota kolem minus tří stupňů.

Zimní extrémy na observatoři Košetice



(údaje jsou po roce 1980, kdy začalo na stanici měření)



Nejstudenější měsíc

leden 1987 průměrná teplota minus 7,7 °C



Nejstudenější zima (prosinec až únor)

1984/1985 průměrná teplota minus 4,7 °C

(leden 1985 průměrná teplota minus 7,1 °C)

(únor 1985 průměrná teplota minus 5,6 °C)



Nejnižší naměřená teplota

4. ledna 2002 minus 22,9 C

O tom, že zima před pětatřiceti lety patřila k nejtužším za poslední čtyři desetiletí, vypovídá ještě další košetická archivní statistika. Meteorologové vedou každoroční přehled o průměrných teplotách také za zimní období vždy od prosince do února.

Z přehledů vyplývá, že v Košeticích byla na přelomu let 1984 a 1985 průměrná teplota minus 4,7 stupně Celsia. Následuje zima na přelomu let 1995 a 1996 s průměrnou teplotou minus 4,3 stupně Celsia a zima z přelomu let 1981 a 1982 a průměrnou teplotou za tři měsíce minus 3,8 stupně Celsia.

Pak už přichází na řadu zima docela nedávná, na přelomu let 2005 a 2006 bylo od prosince do února na observatoři průměrně minus 3,5 stupně Celsia. To byla ta zima, pro kterou bylo charakteristické značné množství sněhu v regionu a pod ním řada zborcených střech.

Milan Váňa v této souvislosti zavzpomínal na roky 1995 a 1996. „To už jsem pracoval na observatoři a dobře si pamatuji, že to byla opravdu hodně krutá zima. Navíc panovala od listopadu 1995 do března 1996, za toto období jsme v Košeticích zaznamenali rekordních průměrných minus 0,8 stupně Celsia,“ doplnil informace o ještě jeden zajímavý údaj Milan Váňa.

Stanice v Košeticích funguje od roku 1980. Nejnižší teplota zde byla zaznamenána 4. ledna 2002, a sice 22,9 stupně Celsia.