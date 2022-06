Kraj v ní má stále zmražené téměř dvě a půl miliardy korun. Radní si tak kontokorentem vytváří rezervy, do nichž případně sáhnout. Snaží se tím předejít situaci, kdy by kvůli nedostatku peněz museli zastavit některé nasmlouvané nebo rozpracované projekty. „Limit do jedné miliardy korun můžeme používat na dobu neurčitou. Je to zejména na evropské projekty, ale pokud bychom se dostali do platební neschopnosti i v jiných oblastech, můžeme jej používat také,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství Miroslav Houška.

Úrok kontokorentu činí téměř šest procent. „Bude se opravdu využívat na evropské projekty a je to skutečně jen záloha, jistota? To není totiž vůbec nízký úrok a vzhledem k výši sazeb je nutné ke každému úvěru přistupovat obezřetně. Nejlepší úvěr je žádný úvěr,“ sdělil opoziční zastupitel za ANO 2011 Zdeněk Faltus.

Podle Hlouška pro sebe však kraj nasmlouval velmi dobré podmínky. Úrok je totiž zapojen do takzvaného cash poolingu. Ten dává kraji možnost spojit všechny běžné účty jimiž disponuje do jednoho a úročit je na denní bázi jako celek.

Případný záporný zůstatek na kontokorentním účtu tak může být vyrovnán kladným zůstatkem na účtu jiném. Výdaje za úroky je tímto způsobem možné snížit. „Všichni víme, v jaké jsme situaci. Slíbili jsme, že finanční situaci vyřešíme tak, abychom nezastavili žádné projekty, které jsou již v procesu. Myslím, že jsme s bankou vyjednali dobré podmínky. O dalším kontokorentním úvěru jednáme s Komerční bankou,“ doplnil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Návrh na kontokorentní úvěr zastupitelé v úterý schválili bez jediného hlasu proti.