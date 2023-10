Brány hřbitovů se ve městech Vysočiny otevírají v různých časech a na rozdílně dlouhou dobu. Najděte si v přehledu místo, kam chodíte vzpomínat na zesnulé.

Brány hřbitovů se ve městech Vysočiny otevírají v různých časech | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

PELHŘIMOVSKO

Pelhřimov

Hřbitov Pelhřimov, Křemešnická ulice

Hřbitov v Pelhřimově bude období od 27. října do 2. listopadu otevřený od šesti do dvaceti hodin.

Humpolec

Hřbitov Humpolec, Jihlavská ulice

Hřbitov v Humpolci je otevřený od 27. října do 1. listopadu od osmi do sedmnácti hodin. Na Dušičky, tedy 2. listopadu, platí otevírací doba od osmi do dvaceti hodin.

ŽĎÁRSKO

Žďár nad Sázavou

Hřbitovy ve Žďáře nad Sázavou budou v pátek 27. října otevřené od osmi do osmnácti hodin. Od 28. října do 8. listopadu budou přístupné mezi osmou a dvacátou hodinou.

Hřbitov Žďár nad Sázavou, Jamská ulice

Veřejné pohřebiště bude v pátek 27. října otevřené od osmi do osmnácti hodin. V období od 28. října do 8. listopadu budou přístupné mezi osmou a dvacátou hodinou.

Urnový háj, Nerudova ulice

Veřejné pohřebiště bude v pátek 27. října otevřené od osmi do osmnácti hodin. V období od 28. října do 8. listopadu budou přístupné mezi osmou a dvacátou hodinou.

Nový hřbitov Zelená hora

Veřejné pohřebiště bude v pátek 27. října otevřené od osmi do osmnácti hodin. V období od 28. října do 8. listopadu budou přístupné mezi osmou a dvacátou hodinou.

Nové Město na Moravě

Katolický hřbitov, Malá ulice

Veřejný hřbitov je od 27. října do 3. listopadu přístupný od šesti ráno do dvaceti hodin.

Evangelický hřbitov, Brněnská ulice

Veřejný hřbitov na okraji Nového Města na Moravě v Brněnské ulici je přístupný od 27. října do 2. listopadu od šesti ráno do dvaceti hodin.

JIHLAVSKO

Jihlava

Hřbitovy v Jihlavě budou v období od 27. října do 2. listopadu otevřené od sedmi do dvaceti hodin, od 3. listopadu tam mohou lidé chodit od sedmi do sedmnácti hodin. Mimo tuto dobu jsou areály uzavřené.

Ústřední hřbitov Jihlava, Žižkova ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. října do 2. listopadu otevřené od sedmi do dvaceti hodin, od 3. listopadu tam mohou lidé chodit od sedmi do sedmnácti hodin.

Hřbitov Kalvárie, Helenínská ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. října do 2. listopadu otevřené od sedmi do dvaceti hodin, od 3. listopadu tam mohou lidé chodit od sedmi do sedmnácti hodin.

Urnový háj, Smrčenská ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. října do 2. listopadu otevřené od sedmi do dvaceti hodin, od 3. listopadu tam mohou lidé chodit od sedmi do sedmnácti hodin.

Telč

Hřbitovy v Telči jsou otevřeny nepřetržitě, zamyká se pouze hřbitov u svaté Anny, ale i ten v dušičkovém období zůstane nepřetržitě přístupný.

Hřbitov u Matky Boží a v Lipkách správa hřbitovů nezamyká, zůstávají po celý rok otevřené nepřetržitě.

Hřbitov u svaté Anny bude pro veřejnost od pátku 27. října do neděle 5. listopadu otevřený nepřetržitě. Od 6. listopadu mohou lidé přijít od šesti do sedmnácti hodin ve všední dny, o víkendech a o svátcích potom od sedmi do sedmnácti hodin.

HAVLÍČKOBRODSKO

Havlíčkův Brod

Hřbitovy v Havlíčkově Brodě budou v období od 27. října do 2. listopadu otevřené od sedmi do jednadvaceti hodin.

Nový hřbitov, Pražská ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. října do 2. listopadu přístupné od sedmi do jednadvaceti hodin.

Starý hřbitov (U Vojtěcha), Ledečská ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. října do 2. listopadu přístupné od sedmi do jednadvaceti hodin.

Světlá nad Sázavou

Hřbitov ve Světlé nad Sázavou, Komenského

Hřbitov ve Světlé nad Sázavou bude v období od 27. října do 2. listopadu otevřený od sedmi ráno do jednadvaceti hodin. Od 3. listopadu se provozní doba zkracuje od osmi ráno do šestnácti hodin.

TŘEBÍČSKO

Třebíč

Hřbitovy v Třebíči budou v období od 27. do 31. října otevřené od sedmi do devatenácti hodin. Na Dušičky od 1. do 3. listopadu otevřené nepřetržitě, ve dne i v noci.

Nový hřbitov, Táborská ulice

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. do 31. října otevřené od sedmi do devatenácti hodin. Ve dnech 1. až 3. listopadu bude veřejné pohřebiště otevřeno nepřetržitě, to je od 1. listopadu od sedmi do 3. listopadu do osmnácti hodin.

Starý hřbitov, Gorazdovo náměstí

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. do 31. října otevřené od sedmi do devatenácti hodin. Ve dnech 1. až 3. listopadu bude veřejné pohřebiště otevřeno nepřetržitě, to je od 1. listopadu od sedmi do 3. listopadu do osmnácti hodin.

Hřbitov v místní části Slavice

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. do 31. října otevřené od sedmi do devatenácti hodin. Ve dnech 1. až 3. listopadu bude veřejné pohřebiště otevřeno nepřetržitě, to je od 1. listopadu od sedmi do 3. listopadu do osmnácti hodin.

Hřbitov v místní části Sokolí

Veřejné pohřebiště bude v období od 27. do 31. října otevřené od sedmi do devatenácti hodin. Ve dnech 1. až 3. listopadu bude veřejné pohřebiště otevřeno nepřetržitě, to je od 1. listopadu od sedmi do 3. listopadu do osmnácti hodin.

Moravské Budějovice

Hřbitov ve východní části města v Partyzánské ulici

Veřejné pohřebiště je v obdobví od 27. do 31. října otevřené od sedmi do dvaceti hodin. Od 1. listopadu bude otevřeno od osmi ráno do šesti hodin večer.