Někdy jsou podle okradených zloději tak drzí, že lacino získanou výzdobu odnesou jen o pár hrobů dál. „Nám na Starém hřbitově, ještě než tam dali kameru, ukradli kytky několikrát. Stály dost peněz. Pak jsem je viděla na hrobě na druhé straně hřbitova. Aspoň si myslím, že byly naše, podle květináčů, ale na policii jsem to nehlásili. Co by s tím asi udělala?“ popsala svoji zkušenost Deníku další z okradených pozůstalých Zdena Štursová. Proto od té doby hrob zdobí nejvýš den před Dušičkami, ne týden předem, jak to dělala dříve.

Zkušenosti se hřbitovními zloději mají i v Jihlavě. Věra Kochová má každoročně stánek u jihlavského ústředního hřbitova. Před pár lety prodávala originální košíky, její manžel a otec na ně řezali latě a vše originálně sestavovali. Při Dušičkách přesně takový košík prodával jiný člověk, který ani neměl potřebné povolení k prodeji. „Sestra se ho ptala, kde takový košík vzal, on řekl, že ho vyráběl a teď a tady jej bude prodávat. Ani městská policie s ním nic nezmohla,“ povzdychla si Kochová.

Špatné zkušenosti se zloději měli dlouho návštěvníci hřbitova v Horním Studenci u Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Kradlo se tam. Mizely vázy, květinová výzdoba. „Hřbitov si asi někdo vyhlédl. Kradlo se tam nejspíš na objednávku a zloději kytky prodávali dál. Dušičková výzdoba je drahá. Takže dnes tam jsou kamery a brána se zamyká,“ vysvětlil důvody zavedení bezpečnostních opatření zastupitel Jan Martinec. Ze stejných důvodů hlídají nyní hřbitov kamery v Přibyslavi. Pod jejich dohledem je také hřbitov svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě.

Svoje zkušenosti se zloději mají i v Třebíči. S blížící se Památkou zesnulých posiluje proto podle ředitelky Lucie Šerkové městská policie kontroly na třebíčských hřbitovech a přilehlých parkovištích. „Zvýšené kontroly potrvají od od 28. října až do 5. listopadu. Strážníci a asistenti prevence kriminality budou provádět kontroly několikrát denně i ve večerních hodinách, aby zamezili vandalismu, případným krádežím z hrobů nebo okradení nepozorných návštěvníků,“ informovala Šerková.

Upozornila i návštěvníky hřbitova aby byli opatrní. Nenechávali v autě ležet viditelně kabelky, mobilní telefony a jiné cenné věci. „I toto může přilákat zloděje. Kontrolujte zda jste auto zamkli. Nenechávejte své osobní věci odložené vedle hrobů bez dozoru,“ zdůraznila Šerková.

Kontroly na hřbitovech v době Dušiček zaměstnávají i městské strážníky ve Žďáře nad Sázavou, kde kamery mezi hroby nejsou. Podobně kontrolují strážníci hřbitov v Novém Městě na Moravě, ve Velkém Meziříčí nebo Nový hřbitov v Havlíčkově Brodě. Městská policie v Chotěboři začala s kontrolami od pondělí 23. října. „Upozorňujeme řidiče, aby dávali pozor na svoje věci a nenechali nic cenného v autě před hřbitovem. Hroby zase hlídá kamera,“upřesnil ředitel městských strážníků Petr Doležal.