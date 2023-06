V pondělí 19. června se proto mimořádně sejdou pelhřimovští zastupitelé, aby dražbu projednali. Vyvolávací cena, která je pětatřicet milionů, je lákavá. „Předtím bylo obchodní centrum nabízené za pětašedesát milionů a posudek je myslím na pětasedmdesát milionů. Zastupitelstvo rozhodne, do jaké výše se zúčastníme,“ sdělil na dotaz Deníku starosta Ladislav Med.

Přestože zatím není jisté, jaká maximální částka by mohla na koupi z městské kasy jít, vedení už uvažovalo nad tím, jak budovu v centru města využít. „Záměr by byl takový, že by spodní patro bylo dál využívané komerčně a vrchní patro by mohlo být pro spolky, které nemají zázemí, případně by tam mohla být ZUŠ a charita,“ naznačil Med.

Zájem radnice o koupi veřejnost vesměs vítá. „Je dobře, že se s budovou bude konečně něco dít, kolik let nemá pořádně využití a s komplexní vizí by to mohlo být krokem vpřed,“ usoudil Miloš Černý z Pelhřimova.