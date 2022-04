Zcela na konec ale doplnili ještě malou doušku: „1. dubna – den, kdy se píše o věcech, které se sice nestaly, ale mohly by…“

Aprílový vtípek na Facebooku zaujal množství lidí. „Tady v Česku je všechno možné, takže bych ten nápad nezavrhovala,“ napsala Petra Růžičková. „A není to zbytečné? Možná by stačilo chodit pěšky,“ doplnila ji Monika Pařízková, která svůj příspěvek doplnila několika smajlíky.

Originální apríl byl nápadem mluvčího vysočinské záchranky Petra Janáčka. „Pomáhal mi s tím jeden náš lékař, který ovládá grafiku. Přišel jsem s touto myšlenkou za ním a on pak překreslil obrázek toho kola do našich barev,“ vysvětlil Janáček.

Na otázku, zda by přece jen nestálo za to dovézt tento nápad do reálné podoby a ušetřit tak životní prostředí, se jen rozesmál: „Tak to fakt ne. To opravdu nechcete,“ odpověděl pobaveně.