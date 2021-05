Chtěli jet za exotikou. „Ale kvůli koroně máme obavy. Jedeme tam, kde to známe. Takže do Chorvatska,“ prohlásila Marie Formánková z Havlíčkova Brodu. Přesně tak chtějí vycestovat na dovolenou klienti většiny cestovních kanceláří na Vysočině. Na výběr mají leteckou a osobní dopravu, od loňska nově i barevný vlak.

Na dovolenou kam a jak



* Nejoblíbenější destinace turistů z Vysočiny – Chorvatsko, Řecko, ostrovy kolem Španělska a Řecka. Nově i Bulharsko.

* Cestování hlavně letecky. * Ubytování čtyř až pětihvězdičkové hotely.

* Od loňska nově Chorvatsko vlakem společnosti Regiojet do Záhřebu, Splitu a Rijeky. První spoj vyrazí už v pátek 28. května. * Cena jízdenky od 590 korun.



* Zdroj: Cestovní kanceláře a Regiojet

Další vlna rozvolnění přichází v pondělí 10. května. Kromě obchodů se otevřou i další služby, jako jsou právě cestovní kanceláře. Výběr rodiny Formánkových potvrdila i majitelka brodské cestovky Mtour Michala Pospíchalová. „Na Vysočině vede Chorvatsko, Řecko a maximálně ostrovy u Španělska. Hlavně letecky, a v dobrém hotelu,“ prohlásila s tím, že její kancelář byla sice zavřená, ale klienti se hlásili přes internet.

Na oblibu Chorvatska u českých turistů vsadila už loni společnost Regiojet. Barevné vlaky jedou letos zase od konce května do září do Rijeky, Splitu a Záhřebu. Cena jízdenky začíná na 590 korunách, s veškerým servisem. „Kolem 400 nových jízdenek každý den prodává RegioJet na letní vlakové spoje do Splitu a Rijeky. První spoj vyrazí už v pátek 28. května. Nyní je prodáno už víc než 20 tisíc jízdenek,“ oznámila Ivana Sachsová, ředitelka vlakové a autobusové společnosti Regiojet.

S tím, jak Chorvatsko stanovilo jasné podmínky pro příjezd, kdy turistům bude stačit pouze antigenní test, se prodej podle Sachsové výrazně zrychlil. „Některé spoje jsou vyprodány,“ zdůraznila. Letos pojedou barevné vlaky i do Budapešti, která rovněž stoupla v oblibě.

Zájem turistů z Vysočiny o tradiční místa hlásí i portál Slevomat. „Prodejů zájezdů k moři přibývá. Češi už nechtějí zůstávat doma. Prodejům pomáhá studené počasí. Roste poptávka po pobytech u moře. Například od minulého týdne jasně vede Chorvatsko a Řecko,“ konstatoval zástupce Slevomatu Tomáš Holý.

Odměna za rok stresu

Také podle mluvčí cestovní kanceláře Čedok Evy Němečkové míří klienti do tradičních míst jako je Řecko a Chorvatsko. „Jde o destinace, které fungovaly bez problémů i loni. Zvýšil se i zájem o Bulharsko,“ doplnila Němečková a dodala: „Lidé se chtějí odměnit za rok stresu. Za dovolenou utrácejí víc, než je obvyklé. Vybírají čtyř až pětihvězdičkové hotely.“

Ne všechny cestovky vstupují do nové sezony s optimismem. Mezi nimi cestovní agentura Ivatour Jihlava. „Ještě jsme se nevzpamatovali z loňské covidové sezony,“ prohlásil majitel Josef Němec a dodal: „Užili jsme si svoje. Zájezdy si klienti objednali na určitý termín, ale pak jsme ho museli několikrát měnit a vracet peníze. Takhle se podnikat nedá,“ povzdechl si.

V nejistotě jsou podle Marty Vondráčkové z cestovní kanceláře Voma i v Třebíči. „Chaos, jako ve všem. Klienti, kteří měli zájezdy zaplacené už loni, mají sice vouchery. Ale netuší, jestli letos pojedou. A hlavně za jakých podmínek,“ poznamenala majitelka.