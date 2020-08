Od úterka až do pátku 7. srpna fungují pacovští úředníci v omezeném režimu. S ohledem na vývoj nákazy Covid-19 a aktuálních jedenadvacet nakažených ve městě se vedení Pacova rozhodlo omezit osobní kontakt mezi klienty a pracovníky úřadu.

Ilustrační foto. | Foto: Diana Kovandová

„Veškeré žádosti a obdobná podání lze učinit pouze prostřednictvím datové schránky nebo osobně předat na podatelně městského úřadu, a to v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00, ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin,“ sdělil tajemník Pacova Stanislav Macháček.