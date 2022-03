V současnosti Pelhřimov ve svých prostorách ubytovává devět dětí a dvě matky. „Jde o krizový byt u radnice, který je kompletně vybavený. Jsou tam i počítače s internetem,“ popsala Unterfrancová. Zároveň ve městě řeší, jak to budou děti mít se školní docházkou. „Musí se nahlásit do devadesáti dnů. Jenže je možnost, že se do té doby vrátí na Ukrajinu. Se školami už jednáme, jaký způsob výuky by byl. Dospělí se naopak obrací na úřad práce,“ přiblížila mluvčí.

Na Vysočinu přišlo přes pět tisíc Ukrajinců: obce mají i čtvrtinový nárůst lidí

Celkem do Pelhřimova přišlo od začátku války přes tři sta ukrajinských uprchlíků. Ti jsou ubytovaní v místech, která nespadají pod město.

Počet válečných uprchlíků na Vysočině.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková