Doprava v Pelhřimově houstne. Na obchvat čekají přes dvacet let

Doprava v Pelhřimově houstne. Stavba západního obchvatu města se neustále oddaluje. „Kdo nebo co vydání potřebných povolení blokuje?, pokládá si otázku místní obyvatel Karel Král, kterého narůstající doprava v Pelhřimově trápí. „Dopravní situace ve městě je díky průtahu velmi nebezpečná a krajně neekologická. Stavba by velmi ulevila dopravě ve městě. Vyřešil by se silný tranzit i doprava v rámci obce do průmyslové zóny,“ dodal Karel Král.

Stavba západního obchvatu Pelhřimova by mohla začít v roce 2024. | Foto: se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic

Podle slov pelhřimovského starosty Ladislava Meda čekají na zmíněný obchvat minimálně dvacet let. „Tíží nás to. Obchvat Pelhřimova by pomohl ulehčení dopravy ve městě. Stavbu natahuje Ředitelství silnic a dálnic už hodně dlouho. Říkají, že by mohl být v provozu v roce 2026, ale já si myslím, že to bude až tak v roce 2030,“ přemítal Ladislav Med. Dvaadvacet dní v autě před úřadem: muž z Pacova se k parcele „prokempoval“ Přečíst článek › I/34 Pelhřimov, západní obchvat



* povede od Myslotína po křižovatku se silnicí I/19 u Starého Pelhřimova

* délka: 4943 metrů

* předpokládaná cena: 945 milionů korun

* zpracovatel: Pragoprojekt a.s.

* říjen 2014 schválení záměru projektu

* září 2019 vydání územního rozhodnutí



* další předpokládaný postup:

2022 vydání stavebního povolení

2024 vyhlášení výběrového řízení

2024 zahájení výstavby

2026 uvedení do provozu Nová silnice povede od Myslotína po křižovatku se silnicí I/19 u Starého Pelhřimova. Stavba počítá i s propojením se silnicemi I/19 a II/112 pomocí mimoúrovňové prstencovité křižovatky. U obchvatu Pelhřimova je momentálně vydané územní rozhodnutí, které je však zatím nepravomocné kvůli problémům s doručováním účastníkům řízení. „Shromažďujeme podklady pro podání žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA a současně od jara 2020 připravujeme dokumentaci pro stavební povolení. Opatřujeme tedy veškeré podklady a doklady pro zahájení stavebního řízení. Předpokládáme, že žádost o jeho vydání bychom mohli podat v roce 2023 po ukončení výkupů pozemků,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček, v jaké fázi přípravy aktuálně jsou. Ředitelství silnic a dálnic chce západní obchvat Pelhřimova postavit zároveň s obchvatem Starého Pelhřimova. „Stavby připravujeme tak, abychom je v ideálním případě mohli zahájit ve stejném období, tedy někdy v průběhu roku 2024, neboť spolu stavebně i dopravně souvisí,“ sdělil Martin Buček. Dodal také, že každá stavba má svoji samostatnou přípravu a může tak mít i odlišný časový průběh. ANKETA: Jak se žije v Kamenici nad Lipou? Fronty a komunikace s radnicí Přečíst článek › Výstavba přeložky I/34 Pelhřimov západní obchvat představuje významné zlepšení životního prostředí, díky oddálení dopravy od města. Vedení trasy obchvatu zkrátí průjezdnou trasu územím, zrychlí průjezd a zlepší plynulost dopravy. Obchvat Pelhřimova bude dlouhý téměř pět kilometrů. Předpokládaná cena stavby je zhruba 945 milionů korun.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu