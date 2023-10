Úplně nové moderní zařízení v Humpolci zahájilo oficiálně provoz loni začátkem roku v rámci takzvaného PPP projektu. Podstatou je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem. V případě Domova pro seniory Humpolec jde podle SeneCury o pětadvacetiletý smluvní závazek o zajištění veřejné infrastruktury nebo služby, ve které soukromý partner nese riziko a odpovědnost za řízení projektu, a jeho odměna je přímo spojená s jeho výkonem.

Provoz domova v Humpolci má na starost společnost SeneCura SeniorCentrum Humpolec, která patří do skupiny SeneCura. Letos v létě se ale objevily informace, že SeneCura v Humpolci má problémy s financováním. Jak vysvětlila Deníku mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová, domov pro seniory v Humpolci provozuje soukromá společnost SeneCura na základě řádné koncesní smlouvy uzavřené s Krajem Vysočina v roce 2016, následně upravené dodatkem v roce 2019.

Vybudované zařízení patří Kraji Vysočina, který formou služebného přispívá koncesionáři - provozovateli na provoz a zároveň splácí investiční náklady, které při výstavbě nesla právě SeneCura. „Společnost SeneCura vedení Kraje Vysočina informovala, že za podmínek uzavřených v platné koncesní smlouvě pro ni není v současné ekonomické situaci a při současných cenových relacích provozování domova ekonomicky efektivní a přirozeně se snaží diskutovat o jiném nastavení finančních podmínek, které by jim umožnily provozování domova bez ekonomických ztrát,“ sdělila Svatošová.

SeneCura v Humpolci SeniorCentrum Humpolec poskytuje služby 140 klientům v režimu domova se zvláštním režimem a 63 klientům v domově pro seniory. Ve čtyřpodlažním objektu se nachází 55 jednolůžkových a 74 dvoulůžkových pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Jednotlivé pokoje jsou uspořádány do „domácností“, kdy společný prostor obývá určitá skupina klientů, kteří se navzájem znají. SeneCura je od roku 2015 součástí francouzské skupiny ORPEA. Se 798 ošetřovatelskými a zdravotnickými zařízeními a zhruba 82 838 lůžky ve Francii, Belgii, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Švýcarsku, Polsku, České republice, Číně, Brazílii a Rakousku je lídrem v oblasti poskytování sociální péče seniorům. Zdroj: SeneCura

Jak zdůraznila, vedení Kraje Vysočina je v kontaktu jak s vedením humpoleckého domova, tak s vedením SeneCury. „Vzájemná diskuze smluvních stran nemá žádný negativní dopad na personál ani na péči o klienty. Koncesní smlouva upravuje podmínky i pro případ, že by společnost SeneCura od smlouvy odstoupila. Kraj by poté vyplatil investici a ujal se sám provozování, případně hledal provozovatele nového,“ upřesnila další možný postup mluvčí kraje Svatošová. V tuto chvíli se však podle ní vyjasňují jednotlivá stanoviska obou stran a není důvod k žádné panice ani šíření poplašných zpráv. Kraj Vysočina a společnost SeneCura jsou partneři, kteří situaci vyřeší bez dopadu na provoz.

Zdeněk Horký z Humpolce prý poblíž zařízení bydlí. O nějakých problémech ale nic neslyšel. „Je to nějaká fáma. I když dneska je možné všechno. Zvlášť u firem, co si u nás staví pobočky a vedení mají v zahraničí. Co se tam děje, nikdo neví a pak jen koukáme,“ řekl Deníku.

Podle mluvčí SeneCury Michaely Kopřivové ale není důvod, proč by SeneCura z Humpolce odcházela. „O ukončení spolupráce v Humpolci v současné době neuvažujeme, a zcela jistě ne z finančních problémů,“ dodala. Deník oslovil město Humpolec, ale žádná reakce nepřišla.

Problémy má podle mluvčí SeneCury její exkluzivní partner v oblasti výstavby Urban Survival. „To ale nemá žádný vliv na poskytování sociálních služeb naší skupiny v České republice a už vůbec jakkoli nesouvisí se skupinou SeneCura v Rakousku. Jediný, byť smutný, aspekt, je očekávané zdržení růstu skupiny SeneCura v České republice,“ sdělila.