Podle starosty Pacova Tomáše Kocoura je dům v soukromém vlastnictví rodiny Holerových. „O případné opravě se současným vlastníkem město nejednalo. V minulých letech jednali památkáři s panem Holerem o zachování a opravě památkově zajímavého zastřešení bočního vstupu, které bylo nakonec strženo,“ řekl Deníku. Katastr nemovitostí sděluje, že současným vlastníkem domu je Anežka Holerová.

Podle informací z městského muzea Antonína Sovy v Pacově není dům v Myslíkově ulici až tak historicky významný. Nejzajímavější je na něm právě ta pamětní deska na průčelí, která je jednou z prvních pamětních desek ve městě. Pochází už z konce 19. století.

To potvrdil i David Kapalín, který má na městském úřadě v Pacově na starost územní plánování a památkovou péči. „Dům v Myslíkově ulici leží v památkové zóně. Ale nepodléhá zvláštní ochraně. Je to tedy běžná pouliční zástavba. Ovšem její opravy, protože leží v památkové zóně, by se měly řídit podle příslušného zákona,“ vysvětlil Deníku.

Jak Kapalín dodal, na domě je zajímavá část z boční dlážděné ulice, která si zachovala originální vzhled bez rádoby moderních úprav. Ovšem rekonstrukce domu v podobném stylu je zřejmě nad síly majitele. Podle informací Deníku je majitelka, která v domě žije, již v důchodu a kompletní opravy jsou nad její možnosti. Během návštěvy Pacova se ale Deníku nepodařilo s majitelkou setkat.

Ani některé další rodné domy slavných na Vysočině nemají jasnou budoucnost. O tom, jak naložit s rodným domem malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku se nepohodl obecní úřad se Spolkem Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Majitelem domu je obec. Kdyby obec neprováděla nešetrné stavební úpravy rodného domu malíře Jana Zrzavého, mohl se patrně honosit označením kulturní památka. Takový vzkaz poslalo obci loni ministerstvo kultury. „Hodnotu domu snížily stavební úpravy v průběhu let na minimum. Změnily jeho původní charakter,“ sdělila mluvčí ministerstva Jana Malíková.

Dům obec pronajala jako obyčejnou nemovitost k podnikání. To spolek pobouřilo. Měl s domem jiné plány a vyjádřil obavy o jeho budoucnost. „Odkaz malíře Jana Zrzavého je v obci dostatečně zastoupený. Například vedle obecního úřadu v historické vile Gora, která nyní patří obci, byl malířův ateliér, a je na ní i plastika podobizny Jana Zrzavého,“ vysvětlil tehdejší starosta Lubomír Pospíchal.

Rodný dům odkud pocházela rodina kosmonauta Johna Blahy, účastníka letu raketoplánu Columbia, stál v Herálci na Havlíčkobrodsku. Dům číslo 97 ale zmizel, obec ho nechala v minulosti zbořit, místo něj je tam samoobsluha.

Zkáza hrozila rodnému domu slavného fotografa Jaroslava Rösslera ve Smilově u Štoků na Havlíčkobrodsku. Noví majitelé, rodina Štefánkových, statek získali zpět v restituci. Nejdřív ho chtěli zbořit, ale pak změnili názor. Podle starosty Štoků Pavla Královce zmizela jen nejhorší část nemovitosti, zbytek rodina Štefánkových udržuje a opravuje.