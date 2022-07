Uznávaný doktor a specialista v oboru interního lékařství v pelhřimovské nemocnici pracuje pětašedesát let. „Velmi rád vzpomínám na životní etapu, kdy jsme se ženou Věrou a dětmi bydleli dvanáct let přímo v nemocnici, což pro mne bylo medicínsky velice přínosné. Medicína se tehdy rozvíjela, špitál rostl,“ říká otec dvou dětí, kterému dělají velkou radost tři vnoučata a dvě pravnoučata.

Jeho celoživotním koníčkem je také hudba, velmi rád hrál s kapelou. Ani sport mu nebyl cizí. Řadu let byl předsedou Atletického oddílu v Pelhřimově.

Vladimír Leman se narodil 8. července 1932 v Brně. Po obecné a měšťanské škole byl na osmiletém gymnáziu. „Měl jsem štěstí v neštěstí, protože za války byly zavřené vysoké školy a někteří vysokoškolští kantoři začali učit na gymnáziích a tím pádem také u nás. Dnes vidím, jak velký základ nám dali,“ vzpomíná doktor, který pak v roce 1957 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity s vyznamenáním.

Rozvíjel oddělení

Jako mladý lékař si pak mohl vybrat v rámci tehdejších „umístěnek“ nemocnici v nejbližším kraji, v tomto případě Jihlavském. „Měl jsem spolužáka Mirka Kralerta z Pelhřimova, a ten mi řekl: ´Pojď do Pelhřimova, je to krásné město a hlavně je tam dobrá nemocnice. Získáš zkušenosti a pak uvidíš, kam se vydáš.´ Volba byla jasná,“ popisuje Vladimír Leman.

Do nemocnice na interní oddělení nastoupil prvního srpna 1957. „O tři roky později byl pověřen funkcí zástupce primáře interního oddělení. Primářem byl jmenován v roce 1971,“ doplňuje informace mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Záhy po svém uvedení do funkce provedl Vladimír Leman první diagnostickou laparoskopii. Od roku 1974 začal provádět první gastroskopie flexibilním gastroskopem, což se tehdy v okolních okresních nemocnicích nedělalo. „Jeho zásluhou také pelhřimovská nemocnice jako první v Jihočeském kraji poprvé provedla fibroskopickou kolonoskopii, což je endoskopická metoda vyšetření tlustého střeva,“ uvádí Knapová. „Snažil jsem se rozvíjet oddělení, jak jen to šlo,“ reaguje skromně doktor.

V roce 1973 pak založil a až do roku 2002 řídil Spolek lékařů českých v Pelhřimově. Primariát vedl rovných dvacet let. V roce 1996 se Vladimír Leman stal vedoucím lékařem interní JIP a o pět let později stanul v čele současného Oddělení dlouhodobě nemocných, kde pracuje dodnes. „Rád bych jménem Nemocnice Pelhřimov poděkoval emeritnímu primáři Vladimíru Lemanovi za dlouholetou práci, lidský přístup k pacientům, ale i kolegům. Velkým dílem se zasloužil o rozvoj interního lékařství v naší nemocnici. Do dalších let mu z celého srdce přejeme pevné zdraví a stále tolik životního elánu,“ uzavírá ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár.