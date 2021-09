„U nás na oddělení dlouhodobě nemocných máme dobrovolnický program. Dobrovolníci navštěvují nemocné, povídají si s nimi. V době covidu, kdy k nám nikdo nesměl, pacienti byli smutní. Společnost jim chyběla,“ řekla Petra Černo, mluvčí havlíčkobrodské nemocnice. Ale dobrovolníků není dost.

To si uvědomuje i ředitelka Domova Ždírec na Jihlavsku Martina Matějková. „Měli jsme tři stálé dobrovolníky. Chodili s klienty na procházku, povídali si s nimi. Jenže po covidu se nevrátili. Doufáme, že se spolupráce časem obnoví,“ dodala.

Proč zrovna já? Jak tu budu dlouho? Co se mnou dál bude? Takové otázky si kladla i důchodkyně Věra Svobodová, která musela v brodské nemocnici prožít několik smutných měsíců. „Bylo to tehdy zrovna na velikonoční svátky. Měla jsem radost, když k nám přišla jedna paní s nápadem, že si budeme malovat kraslice,“ zavzpomínala.

Dobrovolníky na povídání či předčítání knih hledají i do Domova ve Věži. „Dobrovolníci, hlaste se.“ Takový vzkaz vysílá pravidelně do světa Dobrovolnické centrum Fokusu Vysočina a jeho koordinátorka Jana Valová. Fokus nabízí celostránkový seznam míst, kde na Vysočině mohou dobrovolníci pomáhat. Pod Fokusem Vysočina fungují podle Valové celkem čtyři dobrovolnická centra. Havlíčkův Brod a Chotěboř, Pelhřimov, Hlinsko, Humpolec a Světlá nad Sázavou. „Dobrovolníků máme asi 70, z toho pravidelných a stálých padesát. Zájem o dobrovolnickou práci máme, ale jsou to jednotlivci,“upřesnila. Nejlepším dobrovolníkům uděluje každý rok Fokus cenu Křesadlo.

Dobrovolnictví

Fokus Vysočina: 70 dobrovolníků.

Dobrovolník: Osoba starší 15 let, která věnuje svůj volný čas, své zkušenosti a znalosti ve prospěch jiných osob, které pomoc potřebují. Bez nároku na finanční odměnu.

Aktivity: Různé. Procházky, povídání, hraní deskových her, předčítání knih, vaření, pečení, šití, pomoc při potravinových sbírkách a mnoho dalších.

Zdroj: Fokus Vysočina

Jak náročná může být práce dobrovolníka, popsala Ivana Dvořáková ze Senior penzionu Fit Žďár nad Sázavou. „Jsme domov se zvláštním režimem. Klienti trpí demencí. Chodili k nám tak dva až tři dobrovolníci. Často byli velmi překvapení realitou. S lidmi s demencí může pracovat jen člověk zkušený nebo silně empatický,“ zdůraznila.

Na Vysočině je dobrovolníků málo. „To vnímá i kraj. Proto na dobrovolníky cílí část projektu Kraje Vysočina,“ konstatovala Irena Hambálková z odboru sociálních věcí. Pod programem Dobrovolnictví 2021 je podepsaný radní Jan Tourek. Částka na podporu projektu je 2,5 milionů korun. „Účelem je podpora dobrovolnických center, rozšířených také o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiných,“ shrnul v dokumentu. Ovšem dobrovolnické centrum musí fungovat aspoň tři roky.