Ti, kteří chtějí udělat radost seniorům nebo dlouhodobě nemocným, případně potěšit hasiče, zdravotníky, policisty nebo kohokoliv v první linii, se může zapojit do výzvy, kterou vyhlásilo Dobrovolnické centrum Pelhřimov spadající pod Fokus Vysočina.

Fokus Vysočina. Ilustrační foto | Foto: Deník / Denisa Šimanová

Děti, ale klidně i dospělí tak mohou namalovat obrázek, napsat vzkaz či dopis. Svá díla pak zájemci mohou házet do krabice, která bude od středy 29. dubna připravená v pelhřimovském knihkupectví U Vrány. Krabice bude k dispozici všem dobrým duším každý všední den od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.