Některé rostlinky kupují předpěstované, jiné vypiplají od semínka. „Z jarního kvítí v současné době prodáváme petrklíče, karafiáty, sedmikrásky a spoustu druhů macešek. Zabýváme se i pěstováním truhlíkových květin, jako jsou surfinie, millionbelky nebo třeba muškáty,“ vyjmenovává Krejča.

Největší zájem je ale už tradičně o zeleninu. „Lidé jsou zvyklí si sem pro ni jezdit. V prodeji dominují rajčata, papriky a okurky, dále pak saláty nebo třeba kedlubny. Máme ale i bylinky, které se prodávají čím dál více, třeba tymián nebo rozmarýn. Každý si tady zkrátka najde to své,“ libuje si Krejča.

Vysazovat rostlinky hned na záhony, ale zatím nedoporučuje. „Obecně všem říkáme, že by měli sadbu dávat ven až po zmrzlých. Teď je dobré ji mít ještě chvíli doma. Nicméně už se začínají připravovat pařeniště a saláty nebo ředkvičky v nich bez problémů porostou,“ radí mladý muž.

Rostliny tady pěstují ve dvou velkých a čtyřech menších vytápěných sklenících. „Ty větší mají padesát metrů na délku a dvanáct na šířku,“ přibližuje Krejča. Ostatně právě proto se po nich zákazníci mohou procházet i teď, v době omezení spojených s covidem.

Otevřeno mají od pondělka do pátku. „V dubnu pak navíc přibudou i soboty. Zákazníci sem přijedou, projdou si skleník, vyberou, co potřebují, a pak už jen zaplatí u našich pracovníků. Je tady docela frmol, ale zvládáme to. Lidé se sem rádi vrací a funguje to už mnoho let,“ usmívá se Krejča.

Do karet jim teď paradoxně hraje i koronavirová pandemie. „Lidé jsou teď více doma a značná část z nich se věnuje zahradničení. Pěstují květiny či zeleninu jak na zahrádkách, tak třeba na balkónech. Loni jsme se nejprve báli, jestli vůbec budeme moci otevřít, a nakonec jsme měli mnohem větší prodej než v předchozích letech,“ prozrazuje Krejča.

Nápad začít pěstovat květiny a zeleninu vznikl díky bramborám. „Jejich šlechtění a pěstování je totiž naší hlavní činností. Zkraje roku je ale období, kdy nebývá práce na polích, tak se přímo nabízelo rozšířit sortiment. Řekli jsme si, že by bylo dobré nabízet i něco dalšího. Lidé to mají rádi a skleníky alespoň trochu ožijí,“ vzpomíná Krejča.



Oděné do barevného a voňavého hávu skleníky zůstanou až do konce června. „Tou dobou pravidelně končíme, protože máme vše vyprodané, a plynule se vracíme zpět k bramborům,“ dodává sympatický šlechtitel brambor.