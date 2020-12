Pelhřimovští si připomněli dávnou tradici. V centru města totiž o třetí adventní neděli zahrál na trubku známé vánoční melodie a koledy hlásný.

Ilustrační foto. | Foto: Stanislav Tomášek

Do ulic města se ale hlásný, do kterého se vžil zástupce Základní umělecké školy Pelhřimov Michal Bezstarosta, vydá i na zlatou neděli. „Veškerá vystoupení a hudební produkce jsou zakázané a jediné co je povolené, je vystoupit bez ohlášení sám. Nikdo tedy neví, kde se ponocný objeví. Někde zastaví auto, vyloží mě a tam zahraju,“ prozradil Michal Bezstarosta.