To potvrzuje i tamní ředitelka. „Je potřeba velké rekonstrukce, protože už tu žijeme ve velmi omezených až neandrtálských podmínkách,“ prohlásila Lenka Jantačová, ředitelka Mateřské školy Horní Cerekev.

Dodala, že když venku fouká, chvějí se jim uvnitř záclony, okna profukují a tím jim teplo uniká ven. „Situace se stavem budovy je už celkem neúnosná. Na opravy čekáme jako na smilování,“ řekla Lenka Jantačová.

Školku v Cerekvi navíc vytápí zastaralými akumulačními kamny. „Tím spotřebujeme ročně obrovské množství energie,“ poznamenala ředitelka.

To všechno by se ale už brzy mělo změnit. Zástupci města, které je zřizovatelem hornocerekevské školky, totiž potřebnou rekonstrukci aktuálně chystají. „Máme připravený projekt a chceme zažádat o dotaci. Letos se do toho chceme pustit. Dotace vypadá slibně, tak uvidíme jak to dopadne. Co zatím předběžně víme, tak by ty peníze měly být proinvestované ještě letos, takže to bude rychlý,“ přemítal starosta Horní Cerekve Milan Kunst.

Okna, zateplení a vytápění

V rámci rekonstrukce chtějí ve školce především vyměnit okna, zateplit fasádu a vyměnit zdroj vytápění. „Chceme jít cestou ekologičtějšího vytápění, takže plánujeme pořídit čerpadlo. Akumulačky půjdou pryč,“ vysvětlil Milan Kunst. Opravy by se měly týkat například stropů a osvětlení. „Jsou tam staré stropní podhledy,“ doplnil starosta.

Na střechu školky, která byla také v katastrofálním stavu, už se dostalo. „V zimě nám do školky teklo, takže jsme tu měly kaluže vody. Střecha už je naštěstí opravená, protože to bylo opravdu akutní,“ informovala Lenka Jantačová.

Ta si naopak pochvalovala vybavení školky, které jde z dobou. „V tomto směru je město vstřícné,“ usmála se ředitelka.

Poměrně nové jsou ve školce například i šatny. „Jsme rádi, že tu školku máme. Mladé rodiny tu jsou a školka je využívaná. Hlavně děti si lepší prostory zaslouží,“ řekl hornocerekevský starosta.